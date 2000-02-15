Окулисты опровергли девять распространенных мифов о глаукоме

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Глаукома - это одно из опаснейших глазных заболеваний, из-за которого человек может полностью ослепнуть. Правда, абсолютная потеря зрения из-за глаукомы фиксируется лишь в 15% случаев.Больше остальных подвержены риску заболеть глаукомой - пожилые люди, которым более 70 лет, но иногда недуг поражает и в среднем возрасте.Глаукому сразу видно. На самом деле, она может развиваться бессимптомно, точнее - постепенно снижая зрение в одном глазу, чего человек может попросту не заметить.Гипертоники в группе риска. В действительности, повышенное артериальное давление не имеет никакого отношения к высокому внутриглазному давлению.Повышенное внутриглазное давление - не повод для беспокойства. Одной из причин глаукомы как раз является повышенное ВГД, но бывает и так, что оно не провоцирует развитие данного заболевания, разве что в 5 % случаев. Остальные 95% людей с высоким внутриглазным давлением первыми попадают в группу риска глаукомы.Глаукома - болезнь стариков. По статистике, глаукомой страдают и новорожденные дети, и подростки, и люди среднего возраста и пожилые.Главная причина глаукомы - повышенное ВГД. На практике, окулисты отмечают, что это глазное заболевание может развиться и из-за мигрени, а также нарушениях кровообращения и болезнях сердечно-сосудистой системы.Глаукомой может заболеть каждый. Частично, это правда, но больше подвержены риску жители южных регионов и те, кто чаще бывает на солнце.Сигареты помогают снизить внутриглазное давление. Так то оно так, но никотин нарушает кровообращение, поэтому могут появиться другие проблемы со здоровьем.Больные глаукомой рано или поздно ослепнут. Если своевременно начать лечение глаукомы, то слепоты можно будет избежать.Внутриглазное давление не может колебаться. На самом деле, ВГД может повышаться, приходить в норму и снижаться по несколько раз за день.