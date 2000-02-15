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Раздел: Медицина  
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Названы главные причины появления морщин

Названы главные причины появления морщин Старение кожи можно замедлить, если следовать простым рекомендациям.

Состояние кожи человека обусловлено не только возрастом. Ведь у некоторых и в 45 лет морщины едва заметны, а у других противные «гусиные лапки» появляются уже в 25. Почему так? Дело не только в возрастном старении кожи, но также в общем состоянии организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Одного тщательного ухода за кожей, косметологических процедур и т.д. может быть недостаточно, если вы находитесь в постоянно стрессе, плохо питаетесь или курите одну сигарету за другой.

Так, помимо физиологических факторов старения кожи, к которым относятся генетическая предрасположенность, гормональный фон (та же беременность или климакс), хронические заболевания, неполноценное питание и слабые защитные силы организма на состояние кожи влияют внешние факторы.

Один из главных факторов старения кожи – ультрафиолетовое излучение: медики отмечают, что в 80% случаев в преждевременной потере эластичности кожи любительницы позагорать могут «упрекнуть» … солнце или солярии. Поэтому важно носить солнцезащитные очки, пользоваться защитными кремами и снизить до минимума пребывание на солнце в период с 12-00 до 16-00.

Также как и солнце, на кожу негативно влияют холод, ветер, сухой воздух в помещении и недостаток влаги в организме. О курении уже написаны тонны статей, но тем не менее люди продолжаю курить, а их кожа желтеет и становится похожей на пергаментную бумагу.

Спровоцировать появление преждевременных морщин также может неподходящая вашему типу кожи косметика, состояние хронического стресса, недостаток сна и отдыха.

Еще один фактор, о котором вы можете не догадываться – это неправильный прикус или некачественный зубной имплант, который меняет прикус и способствует появлению носогубных морщин. Если вы много работаете, стрессуете, нерегулярно питаетесь, а стресс стараетесь убрать сигаретой и алкоголем, то пора пересмотреть свой образ жизни.

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Иначе ранние морщины у молодых людей могут появиться и до 30 лет, а для зрелой кожи такой образ жизни спровоцирует еще более быстрое старение.
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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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