Раздел: Медицина
Названы главные причины появления морщин
Старение кожи можно замедлить, если следовать простым рекомендациям.
Состояние кожи человека обусловлено не только возрастом. Ведь у некоторых и в 45 лет морщины едва заметны, а у других противные «гусиные лапки» появляются уже в 25. Почему так? Дело не только в возрастном старении кожи, но также в общем состоянии организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Одного тщательного ухода за кожей, косметологических процедур и т.д. может быть недостаточно, если вы находитесь в постоянно стрессе, плохо питаетесь или курите одну сигарету за другой.
Так, помимо физиологических факторов старения кожи, к которым относятся генетическая предрасположенность, гормональный фон (та же беременность или климакс), хронические заболевания, неполноценное питание и слабые защитные силы организма на состояние кожи влияют внешние факторы.
Один из главных факторов старения кожи – ультрафиолетовое излучение: медики отмечают, что в 80% случаев в преждевременной потере эластичности кожи любительницы позагорать могут «упрекнуть» … солнце или солярии. Поэтому важно носить солнцезащитные очки, пользоваться защитными кремами и снизить до минимума пребывание на солнце в период с 12-00 до 16-00.
Также как и солнце, на кожу негативно влияют холод, ветер, сухой воздух в помещении и недостаток влаги в организме. О курении уже написаны тонны статей, но тем не менее люди продолжаю курить, а их кожа желтеет и становится похожей на пергаментную бумагу.
Спровоцировать появление преждевременных морщин также может неподходящая вашему типу кожи косметика, состояние хронического стресса, недостаток сна и отдыха.
Еще один фактор, о котором вы можете не догадываться – это неправильный прикус или некачественный зубной имплант, который меняет прикус и способствует появлению носогубных морщин. Если вы много работаете, стрессуете, нерегулярно питаетесь, а стресс стараетесь убрать сигаретой и алкоголем, то пора пересмотреть свой образ жизни.
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Иначе ранние морщины у молодых людей могут появиться и до 30 лет, а для зрелой кожи такой образ жизни спровоцирует еще более быстрое старение.
Состояние кожи человека обусловлено не только возрастом. Ведь у некоторых и в 45 лет морщины едва заметны, а у других противные «гусиные лапки» появляются уже в 25. Почему так? Дело не только в возрастном старении кожи, но также в общем состоянии организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Одного тщательного ухода за кожей, косметологических процедур и т.д. может быть недостаточно, если вы находитесь в постоянно стрессе, плохо питаетесь или курите одну сигарету за другой.
Так, помимо физиологических факторов старения кожи, к которым относятся генетическая предрасположенность, гормональный фон (та же беременность или климакс), хронические заболевания, неполноценное питание и слабые защитные силы организма на состояние кожи влияют внешние факторы.
Один из главных факторов старения кожи – ультрафиолетовое излучение: медики отмечают, что в 80% случаев в преждевременной потере эластичности кожи любительницы позагорать могут «упрекнуть» … солнце или солярии. Поэтому важно носить солнцезащитные очки, пользоваться защитными кремами и снизить до минимума пребывание на солнце в период с 12-00 до 16-00.
Также как и солнце, на кожу негативно влияют холод, ветер, сухой воздух в помещении и недостаток влаги в организме. О курении уже написаны тонны статей, но тем не менее люди продолжаю курить, а их кожа желтеет и становится похожей на пергаментную бумагу.
Спровоцировать появление преждевременных морщин также может неподходящая вашему типу кожи косметика, состояние хронического стресса, недостаток сна и отдыха.
Еще один фактор, о котором вы можете не догадываться – это неправильный прикус или некачественный зубной имплант, который меняет прикус и способствует появлению носогубных морщин. Если вы много работаете, стрессуете, нерегулярно питаетесь, а стресс стараетесь убрать сигаретой и алкоголем, то пора пересмотреть свой образ жизни.
Читайте также: Медики рассказали, какие продукты помогут избежать диабета
Иначе ранние морщины у молодых людей могут появиться и до 30 лет, а для зрелой кожи такой образ жизни спровоцирует еще более быстрое старение.
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