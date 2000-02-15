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Медики рассказали, как не допустить осложнения гриппа

Медики рассказали, как не допустить осложнения гриппа

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Основные признаки, по которым можно распознать болезни легких Боли в груди, длительная одышка и хронический кашель - вот несколько распространенных симптомов болезней легких.