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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как не допустить осложнения гриппа

Медики рассказали, как не допустить осложнения гриппаДаже обычная простуда может быть опасной.

На стадии выздоровления после гриппа следует обратить внимание на симптомы, свидетельствующие об осложнениях, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Медики настоятельно рекомендуют: в случае обнаружения даже одного из нижеперечисленных обратиться к врачу.

*Заметное колебание температуры. Например, вечером у вас 37 с небольшим, а утром, проснувшись, вы отмечаете огромную слабость и то, что вы сильно вспотели. Градусник к тому же показывает 35,8. Подобный перепад является признаком того, что в организме бушует инфекционный процесс. То есть необходимо найти очаг, в котором поселилась инфекция.

*Голова сильно болит, возникает тошнота. Подобные признаки могут свидетельствовать о том, что начался менингит либо энцефалит.

*Появление одышки, нарушения сердечного ритма, боли в области груди могут сигнализировать о заболеваниях сердца ) миокардит либо перикардит).

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*Если неделю-две отмечается сохранение невысокой температуры, сильного кашля и отхождения мокроты зеленовато-коричневого цвета, то возможно, обострился хронический бронхит, а иногда и пневмония.
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 Теги: грипп, осложнения

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Сегодня, 14:19 » Автор: Анна Мартынова
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