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Раздел: Медицина  
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Ученые установили прямую связь между выпивкой и многими видами рака

Ученые установили прямую связь между выпивкой и многими видами рака Те люди, которые чаще употребляют спиртное, имеют больше шансов заболеть 7 видами рака.

Употребление алкоголя может приводить к развитию рака молочной железы и шести других типов рака. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отметили в ВОЗ, ранее учеными было установлено, что спиртные напитки могут вызвать как минимум семь видов рака: рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, полости рта и горла.

ВОЗ отмечает, что главным канцерогеном в алкоголе является этанол, который повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний В несколько раз, подчеркивают в ВОЗ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Употребление алкоголя может приводить к развитию рака молочной железы и шести других типов рака. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отметили в ВОЗ, ранее учеными было установлено, что спиртные напитки могут вызвать как минимум семь видов рака: рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, полости рта и горла.

ВОЗ отмечает, что главным канцерогеном в алкоголе является этанол, который повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний В несколько раз, подчеркивают в ВОЗ.

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При этом ученые подчеркивают, что любое уменьшение потребления алкоголя снижает риск развития онкологических заболеваний.

ВОЗ отмечает низкую осведомленность людей о связи спиртных напитков и рака. Так, проведенное ранее британскими учеными исследование показало, что о такой зависимости знают только 13% респондентов.
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 Теги: рак, болезнь, медицина, ученые, выпивка, алкоголь

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Сегодня, 02:15 » Автор: Едгар Букмирза
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