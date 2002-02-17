» » Развенчан популярный миф о диетах
Раздел: Медицина  
0

Развенчан популярный миф о диетах

Развенчан популярный миф о диетахРезультаты последних исследований.

Американские ученые из Стэнфордского университета развенчали миф о двух самых популярных в мире диетах: низкоуглеводной и обезжиренной, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Группа специалистов провела эксперимент, в ходе которого сравнила эффективность низкоуглеводной и обезжиренной диеты. Автор исследования Кристофер Гарднер отметил, что после тестирования более 600 человек, которые некоторое время провели на одной из выбранных диет, ученые пришли к выводу, что их эффект практически одинаковый. При этом, несмотря на заметные ограничения в рационе, их результат весьма несущественный.

В течение 21 месяца наблюдений люди, которые практиковали две разные диеты, потеряли в среднем около шести килограммов, что довольно немного, учитывая такой срок.

"Мы все слышали истории о друге, который похудел на диете, но при этом она совсем не сработала для других. Это потому, что люди очень разные, и мы только начинаем понимать причины этих различий", - отметил Кристофер Гарднер.

Результаты исследования показывают, что ни генотип, ни инсулин в крови человека никак не поощряют организм придерживаться низкоуглеводной или обезжиренной диеты. Эффект от различных диет можно объяснить как генетическим разнообразием, так и различиями микробиомы (совокупность всех микроорганизмов, обитающих в теле человека).

Читайте также: Развенчан популярный миф о сотовой связи

Авторы эксперимента добавляют, что оптимальной стратегией в борьбе с лишним весом является употребление меньшего количества сахара, рафинированной муки и включение в свой рацион большего объема овощей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: миф, диета

Загрузка...
Сегодня, 14:48 » Автор: Анна Мартынова
     51
     0

Похожие новости по теме

Ученые критично рассмотрели популярные диеты, и пришли к интересному выводу Ученые критично рассмотрели популярные диеты, и пришли к интересному выводу

Оказывается, многие диеты одинаково действуют на организм.

Эффективность диет зависит от генетики Эффективность диет зависит от генетики

Эффективность диет напрямую связана с генами.

Ученые узнали, можно ли похудеть на картофеле Ученые узнали, можно ли похудеть на картофеле

Ученые в ходе исследования развеяли миф о том, что от употребления картофеля люди поправляются.

5 главных принципов низкоуглеводной диеты для похудения 5 главных принципов низкоуглеводной диеты для похудения

Лишний вес – это бич нашего времени.

На этих диетах вы «садите» себе желудок и не только На этих диетах вы «садите» себе желудок и не только

Диетологи предупредили об опасности некоторых диет.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх