Раздел: Медицина
Развенчан популярный миф о диетах
Результаты последних исследований.
Американские ученые из Стэнфордского университета развенчали миф о двух самых популярных в мире диетах: низкоуглеводной и обезжиренной, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Группа специалистов провела эксперимент, в ходе которого сравнила эффективность низкоуглеводной и обезжиренной диеты. Автор исследования Кристофер Гарднер отметил, что после тестирования более 600 человек, которые некоторое время провели на одной из выбранных диет, ученые пришли к выводу, что их эффект практически одинаковый. При этом, несмотря на заметные ограничения в рационе, их результат весьма несущественный.
В течение 21 месяца наблюдений люди, которые практиковали две разные диеты, потеряли в среднем около шести килограммов, что довольно немного, учитывая такой срок.
"Мы все слышали истории о друге, который похудел на диете, но при этом она совсем не сработала для других. Это потому, что люди очень разные, и мы только начинаем понимать причины этих различий", - отметил Кристофер Гарднер.
Результаты исследования показывают, что ни генотип, ни инсулин в крови человека никак не поощряют организм придерживаться низкоуглеводной или обезжиренной диеты. Эффект от различных диет можно объяснить как генетическим разнообразием, так и различиями микробиомы (совокупность всех микроорганизмов, обитающих в теле человека).
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Авторы эксперимента добавляют, что оптимальной стратегией в борьбе с лишним весом является употребление меньшего количества сахара, рафинированной муки и включение в свой рацион большего объема овощей.
Американские ученые из Стэнфордского университета развенчали миф о двух самых популярных в мире диетах: низкоуглеводной и обезжиренной, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Группа специалистов провела эксперимент, в ходе которого сравнила эффективность низкоуглеводной и обезжиренной диеты. Автор исследования Кристофер Гарднер отметил, что после тестирования более 600 человек, которые некоторое время провели на одной из выбранных диет, ученые пришли к выводу, что их эффект практически одинаковый. При этом, несмотря на заметные ограничения в рационе, их результат весьма несущественный.
В течение 21 месяца наблюдений люди, которые практиковали две разные диеты, потеряли в среднем около шести килограммов, что довольно немного, учитывая такой срок.
"Мы все слышали истории о друге, который похудел на диете, но при этом она совсем не сработала для других. Это потому, что люди очень разные, и мы только начинаем понимать причины этих различий", - отметил Кристофер Гарднер.
Результаты исследования показывают, что ни генотип, ни инсулин в крови человека никак не поощряют организм придерживаться низкоуглеводной или обезжиренной диеты. Эффект от различных диет можно объяснить как генетическим разнообразием, так и различиями микробиомы (совокупность всех микроорганизмов, обитающих в теле человека).
Читайте также: Развенчан популярный миф о сотовой связи
Авторы эксперимента добавляют, что оптимальной стратегией в борьбе с лишним весом является употребление меньшего количества сахара, рафинированной муки и включение в свой рацион большего объема овощей.
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