Раздел: Медицина
Медики объяснили, почему нельзя игнорировать головокружения
Медики утверждают, что у головокружений могут быть основательные и серьезные причины.
В случае головокружения происходит нарушение чувства равновесия и способности определения положения тела, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Зона бедствия
Качество жизни человека в таких случаях существенно снижается.
С такими приступами приходится сталкиваться примерно 30 процентам населения, в большинстве случаев это люди пожилого возраста. Причем у женщин они происходят чаще, чем у мужчин.
Больше 1/3 больных, чей возраст перевалил за 60 лет, приходят к врачу по этой причине. В возрасте головокружение может привести к серьезным травма в результате падений, а переломы заживают тяжело.
Головокружение может возникнуть в случаях нарушений работы вестибулярного аппарата, кровообращения, заболеваний позвоночника (шейный и грудной отделы), центральной нервной системы, психических и психогенных реакций и заболеваний.
Продолжительность приступа может колебаться в пределах секунды – часы.
Если речь идет о хроническом головокружении, то здесь приступ продолжается несколько дней, а то и недель.
Кроме того, человек страдает от болей в шее, мигрени, слух снижается, наблюдаются симптомы аритмии, гипотонии, состояние близко к обморочному.
Возникновение приступов может быть спонтанным либо при смене положения тела или одной головы.
Основные типы и лечение
Медиками выделяются следующие основные виды головокружения:
*при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении, относящемся к самым распространенным расстройствам вестибулярного аппарата, продолжительность приступа – до 20 секунд. Он возникает при определенном положении головы. Кроме того, пациент страдает от тревожности, потливости, тошноты, рвоты. В большинстве случаев наблюдается у пожилых людей.
*при невестибулярном головокружении причинами являются синдромы гипотонии и гипертонии, нарушения ритма сердца, заболевания психиатрического плана, отравления наркотическими средствами и лекарствами.
*при возникновении болезни Меньера бывают эпизодические головокружения. Для них характерны шум в ушах и снижение слуха. Наиболее часто болезнь появляется у мужчин 40-60 лет.
* в результате сильнейшего стресса возникает психогенное головокружение. В большинстве случаев болезнь встречается у мужчин 40-50 лет и 30-40-летних женщин.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Что касается терапии головокружений, то медиками рекомендуется лечение болезней, которые вызывают их, и снятие симптомов.
В случае головокружения происходит нарушение чувства равновесия и способности определения положения тела, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Зона бедствия
Качество жизни человека в таких случаях существенно снижается.
С такими приступами приходится сталкиваться примерно 30 процентам населения, в большинстве случаев это люди пожилого возраста. Причем у женщин они происходят чаще, чем у мужчин.
Больше 1/3 больных, чей возраст перевалил за 60 лет, приходят к врачу по этой причине. В возрасте головокружение может привести к серьезным травма в результате падений, а переломы заживают тяжело.
Головокружение может возникнуть в случаях нарушений работы вестибулярного аппарата, кровообращения, заболеваний позвоночника (шейный и грудной отделы), центральной нервной системы, психических и психогенных реакций и заболеваний.
Продолжительность приступа может колебаться в пределах секунды – часы.
Если речь идет о хроническом головокружении, то здесь приступ продолжается несколько дней, а то и недель.
Кроме того, человек страдает от болей в шее, мигрени, слух снижается, наблюдаются симптомы аритмии, гипотонии, состояние близко к обморочному.
Возникновение приступов может быть спонтанным либо при смене положения тела или одной головы.
Основные типы и лечение
Медиками выделяются следующие основные виды головокружения:
*при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении, относящемся к самым распространенным расстройствам вестибулярного аппарата, продолжительность приступа – до 20 секунд. Он возникает при определенном положении головы. Кроме того, пациент страдает от тревожности, потливости, тошноты, рвоты. В большинстве случаев наблюдается у пожилых людей.
*при невестибулярном головокружении причинами являются синдромы гипотонии и гипертонии, нарушения ритма сердца, заболевания психиатрического плана, отравления наркотическими средствами и лекарствами.
*при возникновении болезни Меньера бывают эпизодические головокружения. Для них характерны шум в ушах и снижение слуха. Наиболее часто болезнь появляется у мужчин 40-60 лет.
* в результате сильнейшего стресса возникает психогенное головокружение. В большинстве случаев болезнь встречается у мужчин 40-50 лет и 30-40-летних женщин.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Что касается терапии головокружений, то медиками рекомендуется лечение болезней, которые вызывают их, и снятие симптомов.
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