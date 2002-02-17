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Медики объяснили, почему нельзя игнорировать головокружения

Медики объяснили, почему нельзя игнорировать головокруженияМедики утверждают, что у головокружений могут быть основательные и серьезные причины.

В случае головокружения происходит нарушение чувства равновесия и способности определения положения тела, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Зона бедствия

Качество жизни человека в таких случаях существенно снижается.

С такими приступами приходится сталкиваться примерно 30 процентам населения, в большинстве случаев это люди пожилого возраста. Причем у женщин они происходят чаще, чем у мужчин.

Больше 1/3 больных, чей возраст перевалил за 60 лет, приходят к врачу по этой причине. В возрасте головокружение может привести к серьезным травма в результате падений, а переломы заживают тяжело.

Головокружение может возникнуть в случаях нарушений работы вестибулярного аппарата, кровообращения, заболеваний позвоночника (шейный и грудной отделы), центральной нервной системы, психических и психогенных реакций и заболеваний.

Продолжительность приступа может колебаться в пределах секунды – часы.

Если речь идет о хроническом головокружении, то здесь приступ продолжается несколько дней, а то и недель.

Кроме того, человек страдает от болей в шее, мигрени, слух снижается, наблюдаются симптомы аритмии, гипотонии, состояние близко к обморочному.

Возникновение приступов может быть спонтанным либо при смене положения тела или одной головы.

Основные типы и лечение

Медиками выделяются следующие основные виды головокружения:

*при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении, относящемся к самым распространенным расстройствам вестибулярного аппарата, продолжительность приступа – до 20 секунд. Он возникает при определенном положении головы. Кроме того, пациент страдает от тревожности, потливости, тошноты, рвоты. В большинстве случаев наблюдается у пожилых людей.

*при невестибулярном головокружении причинами являются синдромы гипотонии и гипертонии, нарушения ритма сердца, заболевания психиатрического плана, отравления наркотическими средствами и лекарствами.

*при возникновении болезни Меньера бывают эпизодические головокружения. Для них характерны шум в ушах и снижение слуха. Наиболее часто болезнь появляется у мужчин 40-60 лет.

* в результате сильнейшего стресса возникает психогенное головокружение. В большинстве случаев болезнь встречается у мужчин 40-50 лет и 30-40-летних женщин.

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Что касается терапии головокружений, то медиками рекомендуется лечение болезней, которые вызывают их, и снятие симптомов.
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 Теги: головокружение, здоровье

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Сегодня, 14:43 » Автор: Анна Мартынова
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