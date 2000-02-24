Раздел: Медицина
Дерматологи дали неожиданный совет о поведении в туалете
Американские учёные рассказали, как правильно ходить в туалет.
Эксперты из Дерматологического центра Клифорда в США рассказали, как правильно ходить в туалет. По словам специалистов, лучше всего это делать, раздевшись догола, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.
Только 1% всех жителей Земли ходит в туалет именно так, причём это члены практически первобытных племён. В развитом обществе такое не принято. Однако, по мнению дерматологов из США, человеку в плане похода в туалет лучше последовать примеру диких аборигенов.
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В первую очередь, так комфортнее, поскольку нет необходимости держать одежду или думать, что отходы жизнедеятельности её как-то испачкают.
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Кроме того, кожа в таком состоянии отдыхает. Ещё один плюс – возможность преодолеть стеснение, что потом поможет при интимной связи. Наконец, походы в туалет голышом способствуют улучшению обмена веществ, поскольку одежда не передавливает живот.
Эксперты из Дерматологического центра Клифорда в США рассказали, как правильно ходить в туалет. По словам специалистов, лучше всего это делать, раздевшись догола, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.
Только 1% всех жителей Земли ходит в туалет именно так, причём это члены практически первобытных племён. В развитом обществе такое не принято. Однако, по мнению дерматологов из США, человеку в плане похода в туалет лучше последовать примеру диких аборигенов.
Читайте также: Ученые решили создать роботов с интеллектом умерших людей
В первую очередь, так комфортнее, поскольку нет необходимости держать одежду или думать, что отходы жизнедеятельности её как-то испачкают.
Читайте также: Врачи рассказали о влиянии йогуртов на сердце
Кроме того, кожа в таком состоянии отдыхает. Ещё один плюс – возможность преодолеть стеснение, что потом поможет при интимной связи. Наконец, походы в туалет голышом способствуют улучшению обмена веществ, поскольку одежда не передавливает живот.
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