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Раздел: Медицина  
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Дерматологи дали неожиданный совет о поведении в туалете

Дерматологи дали неожиданный совет о поведении в туалете Американские учёные рассказали, как правильно ходить в туалет.

Эксперты из Дерматологического центра Клифорда в США рассказали, как правильно ходить в туалет. По словам специалистов, лучше всего это делать, раздевшись догола, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.

Только 1% всех жителей Земли ходит в туалет именно так, причём это члены практически первобытных племён. В развитом обществе такое не принято. Однако, по мнению дерматологов из США, человеку в плане похода в туалет лучше последовать примеру диких аборигенов.

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В первую очередь, так комфортнее, поскольку нет необходимости держать одежду или думать, что отходы жизнедеятельности её как-то испачкают.

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Кроме того, кожа в таком состоянии отдыхает. Ещё один плюс – возможность преодолеть стеснение, что потом поможет при интимной связи. Наконец, походы в туалет голышом способствуют улучшению обмена веществ, поскольку одежда не передавливает живот.
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Сегодня, 00:49 » Автор: Евгений Шевченко
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