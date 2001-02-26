Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Медики объяснили, что может превратить обычное лекарство в яд Когда дело доходит до приема препаратов, большинство из нас знают, что определенные условия могут изменять их эффективность.

Медики рассказали, как зеленый чай влияет на мужчин Голландские ученые сообщили, что им удалось выяснить, каким образом употребление зеленого чая сказывается на здоровье мужчин.

С какими продуктами «не дружат» некоторые лекарства О том, с какими продуктами сочетаются определенные лекарства, мы практически ничего не знаем.