Раздел: Медицина
Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай
Как говорят специалисты, люди, которые принимают препараты для понижения давления должны ограничить количество зеленого чая до минимума.
Зеленый чай считается здоровым продуктом, который стараются употреблять заботящиеся о своем здоровье люди. Но мало кто знает, что он снижает эффективность некоторых лекарств.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Исследователи Медицинского университета в Фукусиме обнаружили, что зеленый чай может оказывает влияние на некоторые лекарственные средства, например, таблетки от давления «Надолол».
Медики измерили кровяное давление у десяти здоровых мужчин и женщин после приема надолола.
Им дали препарат дважды: один раз после двух недель употребления двух чашек зеленого чая в день, другой — после двух недель замены чая питьевой водой.
После периода, когда люди ежедневно пили зеленый чай, в их кровоток попадало на три четверти меньше лекарства!
Ученые думают, что химические вещества, которые содержатся в зеленом чае, препятствуют всасыванию некоторых лекарств в кишечнике.
Кроме надолола, зеленый чай влияет на усвоение целипролола (тоже препарат от давления) и фексофенадина (лекарство от аллергии).
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Зеленый чай — не первый продукт, который влияет на усвоение организмом лекарств. Уже известно, что эффективность многих препаратов снижают апельсины, яблоки и грейпфруты.
Зеленый чай считается здоровым продуктом, который стараются употреблять заботящиеся о своем здоровье люди. Но мало кто знает, что он снижает эффективность некоторых лекарств.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Исследователи Медицинского университета в Фукусиме обнаружили, что зеленый чай может оказывает влияние на некоторые лекарственные средства, например, таблетки от давления «Надолол».
Медики измерили кровяное давление у десяти здоровых мужчин и женщин после приема надолола.
Им дали препарат дважды: один раз после двух недель употребления двух чашек зеленого чая в день, другой — после двух недель замены чая питьевой водой.
После периода, когда люди ежедневно пили зеленый чай, в их кровоток попадало на три четверти меньше лекарства!
Ученые думают, что химические вещества, которые содержатся в зеленом чае, препятствуют всасыванию некоторых лекарств в кишечнике.
Кроме надолола, зеленый чай влияет на усвоение целипролола (тоже препарат от давления) и фексофенадина (лекарство от аллергии).
Читайте также: «Зеленый свет не нужен?»: свежая подборка приколов от неугомонных автомобилистов
Зеленый чай — не первый продукт, который влияет на усвоение организмом лекарств. Уже известно, что эффективность многих препаратов снижают апельсины, яблоки и грейпфруты.
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