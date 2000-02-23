Назван вид одежды угрожающий развитием рака

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Есть несколько веских причин отказаться от сна в бюстгальтере.

Есть отдельные привычки и факторы, которые губительно сказываются на женском здоровье и провоцируют рак груди.

К такому выводу пришли итальянские ученые. Ученые из Национального института рака в Милане обнаружили, что женщины, в чей рацион входит много жира, особенно большое количество насыщенных жиров животного происхождения, были более склонны к развитию некоторых видов рака молочной железы, по сравнению с женщинами, которые