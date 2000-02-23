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Раздел: Медицина  
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Назван вид одежды угрожающий развитием рака

Назван вид одежды угрожающий развитием рака Постоянное сдавливание может существенно повредить ткани.

Ученые представили настораживающие данные о том, что ношение бюстгальтера способствует развитию рака груди. У тех женщин, которые носят бюстгальтер на протяжении всего дня, склонность к заболеванию раком молочной железы в 125 раз выше, чем у женщин, не пользующихся им, заявили они.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Многие женщины носят бюстгальтер не только для того, чтобы он поддерживал грудь, — с его помощью бюст приподнимают или делают визуально более пышным. Но именно за это качество ученые критикуют современные бюстгальтеры и настоятельно советуют не использовать нижнее белье для создания привлекательных эффектов.

«После проведения многочисленных опросов и тестирования в группах риска выяснилось, что вероятность заболеть раком молочной железы у женщин, не пользующихся бюстгальтером, в 21 раз меньше, чем у всех остальных.

Риск появления рака груди у носящих бюстгальтер полдня на 10 процентов больше по сравнению с теми, кто не носит его вообще. У носящих бюстгальтер весь день — в 125 раз выше», — сообщили исследователи.

Наиболее серьезными факторами, повышающими риск рака груди, специалисты назвали манеру спать в бюстгальтере, а также ношение очень тесного бюстгальтера.

По их словам постоянное сдавливание может существенно повредить тканям молочных и лимфатических желез. Об этом в том числе нужно помнить любительницам тугих спортивных бюстгальтеров – такая модель белья, по мнению врачей, слишком сильно сплющивает грудь.

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Эксперты порекомендовали женщинам по возможности не носить бюстгальтер. Наиболее опасными для женского здоровья они считают бюстгальтеры без бретелек – в такой модели вес груди приходится на его боковые стороны, при этом на лимфатические узлы оказывается повышенное давление.
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 Теги: рак, одежда

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Сегодня, 01:59 » Автор: Едгар Букмирза
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