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Раздел: Медицина  
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Диетологи подсказали, как сбросить к 8 марта до трех кг

Диетологи подсказали, как сбросить к 8 марта до трех кгЗа неделю на этой диете вы избавитесь от 2-3 кг.

До 8 марта осталась всего одна неделя, так что у женщин, которые еще не успели сбросить все лишние килограммы, набранные зимой, есть возможность уменьшить свой вес на пару-тройку кг. Но для этого придется соблюдать правила весенней диеты.

Чтобы похудеть без вреда для здоровья, не нужно гнаться за методиками, которые обещают потерю 10 и более килограммов за короткий срок. Наиболее оптимальной считается потеря в весе на 2-3 кг за 7 дней и не более того. Хотя, если масса тела составляет больше 100 кг, тогда получится сбросить чуточку больше, так как при ожирении в первые дни диеты уходит много жидкости, от этого и результат заметней.

Эта диета позволит вам худеть, но при этом оставаться сытыми и довольными:

День 1

Завтрак: 200 г творога с 1 ч.л. меда, кофе без сахара.

Второй завтрак: грейпфрут.

Обед: вареное куриное филе 200 г, приготовленная на пару брокколи 200 г, 150 мл кефира.

Полдник: 200 мл натурального йогурта.

Ужин: салат из свежей моркови, заправленный йогуртом.

День 2

Завтрак: стакан кефира, банан.

Второй завтрак: 100 г вареного куриного мяса, болгарский перец 1 шт.

Обед: вареная рыба 200 г и столько же салата из свежей моркови, сельдерея и яблока с лимонным соком.

Полдник: полстакана йогурта, кусочек 30 г нежирного твердого сыра, помидор.

Ужин: 2 вареных яйца, салат из свежей капусты с петрушкой и оливковым маслом.

День 3

Завтрак: йогурт со свежим яблоком и медом.

Второй завтрак: творог.

Обед: отварная курятина с гарниром из свежего шпината, стакан кефира.

Полдник: стакан йогурта.

Ужин: тушеная курица без кожи на оливковом масле, помидор.

Остальные три дня можно повторить меню первого, второго и третьего дней, а седьмой день - питьевой, то есть можно употреблять только жидкую пищу - йогурт, кефир, смузи, фреши, овощной бульон, вода, кофе.

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Если вы все-таки решили похудеть к 8 марта, помните, что праздничный ужин может вернуть вас в прежний вес, поэтому нужно ограничивать себя и дальше, чтобы сохранить результат похудения надолго.
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 Теги: диета, похудение, 8 марта

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Сегодня, 16:01 » Автор: Валерия Янобекова
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