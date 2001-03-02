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Раздел: Медицина  
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Эти привычки помогут сжигать жир без особых усилий

Эти привычки помогут сжигать жир без особых усилийУтренний кофе — это не только бодрость, но и отличный механизм для жиросжигания.

В тренажерный зал ходить конечно обязательно, но иногда случается так, что даже систематическое посещение тренировок не помогает избавиться от лишнего веса из-за вредных привычек. Пора приучить себя к новым привычкам, которые помогут согнать жир, и усилить эффект от занятий спортом, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Орегонский университет провел исследование, которое показало, что даже небольшие ежедневные физические нагрузки в течение рабочего дня способны сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижают уровень холестерина и снимают стресс.

7 полезных привычек, которые помогут сбросить лишний жир:

1. Ешьте, чтобы похудеть

Если утром вы пропускаете свой завтрак, то это первый шаг к лишнему весу. Просыпайтесь вовремя и готовьте себе здоровый завтрак.

2. Пейте утром кофе

Утренний кофе — это не только бодрость, но и отличный механизм для жиросжигания. Согласно исследованиям, которые опубликовали в American Journal of Clinical Nutrition, всплеск деятельности организма после чашки кофе помогает сжигать лишние калории на 11% быстрее. Но не забывайте, что речь идет именно о черном кофе, а не о латте с карамельным сиропом.

3. Жуйте жвачки

В журнале Physiology & Behaviour написали, что жевательная резинка снижает уровень гормона стресса кортизола на 18%. Кроме того, жвачка поможет направить в мозг глюкозу и кислород, повысит уровень концентрации.

4. Ешьте много овощей

Если вы на диете, это не значит, что нужно голодать. Наполните ваш ланч-бокс овощами: они богаты пищевыми волокнами, что позволит вам испытывать чувство сытости.


5. Добавляйте в блюда специи

Острые специи не только ускоряют ваш метаболизм, но и позволяют дольше чувствовать сытость. Результаты исследования, опубликованного в журнале Appetite, показывают, что достаточно всего лишь один грамм перца чили в день, чтобы чувствовать себя сытым в течение дня, употребляя на 25% меньше калорий, чем вы употребляете обычно. Кроме того, острые продукты повышают уровень тестостерона.

6. Пейте воду

Холодная вода ускоряет метаболизм. Выпейте стакан холодной воды сразу после обеда, и ваш обмен ускорится на 30% в ближайшие 40 минут.

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7. Высыпайтесь

Если вы не спите по 7-8 часов, которые нужны вам для здорового сна, то процессы сжигания жиров в организме замедляются на 30%, а вот если вы спите как следует, то все меняется в обратную сторону.

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 Теги: привычки, похудение

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