Раздел: Медицина
Названы самые полезные продукты марта
Десять продуктов, полезных для организма в начале весны.
Задача марта – грамотно перешагнуть межсезонный рубеж, противостоять новому витку вирусных заболеваний и начать усиленную витаминизацию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Лук-порей
Один из ценнейших продуктов, слава о его пользе ходила еще в древние времена. В порее много калия, кальция, фосфора, серы, магния, железа, тиамина, каротина, рибофлавина, никотиновой и аскорбиновой кислот. При этом, чем дольше лук хранится, тем больше аскорбиновой кислоты в нем образуется. Весной порей поднимет настроение, поможет сбросить вес и противостоять сезонным ОРВИ. К тому же этот вид лука не имеет ярко-выраженного специфического вкуса, поэтому есть его можно в течение всего дня.
Пекинская капуста
Этот китайский овощ богат витаминами и микроэлементами – А, В, С, Е, К, фосфор, медь, магний, железо, калий, цинк, йод. Весь этот коктейль очень кстати в начале зимы. Она станет одним из первых ингредиентов весеннего салата, за которыми мы так скучаем весь зимний период. Пекинка положительно влияет на настроение, успокаивает нервы и избавляет от головной боли. Так как весна – время обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, капуста поможет справиться с перевариванием и выведением шлаков из организма. Капустный сок – отличное средство против воспалений.
Квашеная капуста
Полезна в это время и соленая, и маринованная – она любая сохраняет свои витамины и придется к твоему столу. Капуста содержит витамины группы В, Р, К, Е, С и U, кальций, калий, магний, серу, фосфор, йод, кобальт, хлор, цинк, марганец и железо. Капуста – это клетчатка, а значит помощь в очищении организма и снижении уровня холестерина.
Черная редька
Не стоит обходить стороной этот полезный овощ, спелый он имеет насыщенный вкус и содержит достаточно белка, жиров и углеводов, так необходимых для правильного баланса этих элементов в твоем организме. Редька богата витаминами А, В9, С и К, сахарозой, фруктозой, включает в составе кальций, фосфор, натрий, калий, магний, цинк и железо. В черной редьке есть эфирные масла, ферменты и органические кислоты, необходимые для пищеварения и повышения иммунитета. Этот овощ относится к категории природных антибиотиков за способность положительно влиять на выздоровление и снимать воспаления.
Фасоль
Фасоль известна высоким содержанием легкоусвояемого белка, а также магния, калия, кальция, серы, фосфора и железа. В ней много витаминов группы В, С, Е, К, РР, она поддерживает иммунитет, помогает при заболеваниях дыхательных путей и кишечных заболеваниях. Употребление фасоли снижает уровень сахара в крови, успокаивает нервную систему и способствует выводу камней из почек.
Перловая крупа
В перловой крупе содержится комплекс полезных аминокислот и микроэлементов: калий, кальций, железо, цинк, медь и марганец, молибден, стронций и кобальт, бром, хром, фосфор, йод, витамины А, В, D, Е, РР. Перловка – один из мощных антиоксидантов, улучшает состояние десен, зубов, костей, волос, кожи, а также способствует выработке коллагена и предупреждает раннее старение. Также перловая каша незаменима во время простудных заболеваний и рекомендуется в меню кормящим матерям, так как повышает лактацию.
Курага
Сухофрукты – отличная альтернатива свежим ягодами и фруктам в период, когда своего урожая еще нет. Курага содержит соли кальция, натрия, магния, калия, железа, фосфора, клетчатку, жирные и органические кислоты, витамины А, В1, В2, С, РР. Курага повышает уровень гемоглобина и сопротивляемость организма болезням, укрепляет сосуды
Яблоки Джонаголд
Этот сорт яблок долго хранится и в марте успевает занять все прилавки, заменяя заморские цитрусы. Джонаголд содержат йод, железо, фосфор, кальций, магний, калий, натрий, витамины А, В, С и РР, а также клетчатку и комплекс органических кислот. Яблоки – это профилактика простудных заболеваний, онкологических болезней, а также противоотечное средство. Они содержат природные антибиотики, которые приходятся кстати при заболеваниях гриппом, стафилококком и дизентерией. Это отличный энергетический и диетический перекус.
Хек
Мясо хека доступно в это время года и ценится за высокое содержание белка. Хек содержит кальций, калий, магний, натрий, фосфор, медь, марганец, хром, фтор, йод, железо, серу, цинк. Употребление хека благоприятно сказывается на обмене веществ, очищении организма и увеличении метаболизма. Эта рыба является профилактикой онкологических заболеваний, болезней щитовидки, кожи и ЖКТ за счет содержания в ней витаминов Е и А. Хек помогает бороться с сезонными депрессиями и регулирует скачки сахара в крови.
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Арахис
Арахис, как и все орехи, - кладезь витаминов, поэтому его употребление обязательно в моменты перестройки организма. Это витамины А, D, Е, РР, В. После регулярного употребления арахиса ты заметишь улучшение памяти и концентрации внимания, улучшение зрения. Орехи – источник белка, и как перекус будет лучшим средством для поддержания энергии и тонуса. Также арахис поможет людям, страдающим бессонницей.
Задача марта – грамотно перешагнуть межсезонный рубеж, противостоять новому витку вирусных заболеваний и начать усиленную витаминизацию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Лук-порей
Один из ценнейших продуктов, слава о его пользе ходила еще в древние времена. В порее много калия, кальция, фосфора, серы, магния, железа, тиамина, каротина, рибофлавина, никотиновой и аскорбиновой кислот. При этом, чем дольше лук хранится, тем больше аскорбиновой кислоты в нем образуется. Весной порей поднимет настроение, поможет сбросить вес и противостоять сезонным ОРВИ. К тому же этот вид лука не имеет ярко-выраженного специфического вкуса, поэтому есть его можно в течение всего дня.
Пекинская капуста
Этот китайский овощ богат витаминами и микроэлементами – А, В, С, Е, К, фосфор, медь, магний, железо, калий, цинк, йод. Весь этот коктейль очень кстати в начале зимы. Она станет одним из первых ингредиентов весеннего салата, за которыми мы так скучаем весь зимний период. Пекинка положительно влияет на настроение, успокаивает нервы и избавляет от головной боли. Так как весна – время обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, капуста поможет справиться с перевариванием и выведением шлаков из организма. Капустный сок – отличное средство против воспалений.
Квашеная капуста
Полезна в это время и соленая, и маринованная – она любая сохраняет свои витамины и придется к твоему столу. Капуста содержит витамины группы В, Р, К, Е, С и U, кальций, калий, магний, серу, фосфор, йод, кобальт, хлор, цинк, марганец и железо. Капуста – это клетчатка, а значит помощь в очищении организма и снижении уровня холестерина.
Черная редька
Не стоит обходить стороной этот полезный овощ, спелый он имеет насыщенный вкус и содержит достаточно белка, жиров и углеводов, так необходимых для правильного баланса этих элементов в твоем организме. Редька богата витаминами А, В9, С и К, сахарозой, фруктозой, включает в составе кальций, фосфор, натрий, калий, магний, цинк и железо. В черной редьке есть эфирные масла, ферменты и органические кислоты, необходимые для пищеварения и повышения иммунитета. Этот овощ относится к категории природных антибиотиков за способность положительно влиять на выздоровление и снимать воспаления.
Фасоль
Фасоль известна высоким содержанием легкоусвояемого белка, а также магния, калия, кальция, серы, фосфора и железа. В ней много витаминов группы В, С, Е, К, РР, она поддерживает иммунитет, помогает при заболеваниях дыхательных путей и кишечных заболеваниях. Употребление фасоли снижает уровень сахара в крови, успокаивает нервную систему и способствует выводу камней из почек.
Перловая крупа
В перловой крупе содержится комплекс полезных аминокислот и микроэлементов: калий, кальций, железо, цинк, медь и марганец, молибден, стронций и кобальт, бром, хром, фосфор, йод, витамины А, В, D, Е, РР. Перловка – один из мощных антиоксидантов, улучшает состояние десен, зубов, костей, волос, кожи, а также способствует выработке коллагена и предупреждает раннее старение. Также перловая каша незаменима во время простудных заболеваний и рекомендуется в меню кормящим матерям, так как повышает лактацию.
Курага
Сухофрукты – отличная альтернатива свежим ягодами и фруктам в период, когда своего урожая еще нет. Курага содержит соли кальция, натрия, магния, калия, железа, фосфора, клетчатку, жирные и органические кислоты, витамины А, В1, В2, С, РР. Курага повышает уровень гемоглобина и сопротивляемость организма болезням, укрепляет сосуды
Яблоки Джонаголд
Этот сорт яблок долго хранится и в марте успевает занять все прилавки, заменяя заморские цитрусы. Джонаголд содержат йод, железо, фосфор, кальций, магний, калий, натрий, витамины А, В, С и РР, а также клетчатку и комплекс органических кислот. Яблоки – это профилактика простудных заболеваний, онкологических болезней, а также противоотечное средство. Они содержат природные антибиотики, которые приходятся кстати при заболеваниях гриппом, стафилококком и дизентерией. Это отличный энергетический и диетический перекус.
Хек
Мясо хека доступно в это время года и ценится за высокое содержание белка. Хек содержит кальций, калий, магний, натрий, фосфор, медь, марганец, хром, фтор, йод, железо, серу, цинк. Употребление хека благоприятно сказывается на обмене веществ, очищении организма и увеличении метаболизма. Эта рыба является профилактикой онкологических заболеваний, болезней щитовидки, кожи и ЖКТ за счет содержания в ней витаминов Е и А. Хек помогает бороться с сезонными депрессиями и регулирует скачки сахара в крови.
Читайте также: Медики назвали главную причину старения организма
Арахис
Арахис, как и все орехи, - кладезь витаминов, поэтому его употребление обязательно в моменты перестройки организма. Это витамины А, D, Е, РР, В. После регулярного употребления арахиса ты заметишь улучшение памяти и концентрации внимания, улучшение зрения. Орехи – источник белка, и как перекус будет лучшим средством для поддержания энергии и тонуса. Также арахис поможет людям, страдающим бессонницей.
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