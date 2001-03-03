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Врачи рассказали, как распознать повышение внутричерепного давления
Названы главные симптомы и причины их возникновения.
Внутричерепное давление, как и артериальное, может быть повышенным или пониженным. И в том и в другом случае человек себя плохо чувствует. Данное состояние опасно для жизни, а потому очень важно не упустить симптомы ВЧД из внимания и обратиться к врачам за помощью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Характерные для ВЧД симптомы:
- утренняя головная боль;
- отек глазного нерва, век, лица;
- тошнота, завершающаяся рвотой;
- снижение концентрации зрения и в целом его ухудшение;
- звон или шум в ушах;
- боли в шейном отделе позвоночника, а также при поворотах и наклонах головы;
- слабость в теле;
- повышенная утомляемость;
- "синяки" под глазами;
- снижение интеллектуальных способностей, особенно это проявляется у детей школьного и дошкольного возраста;
- у младенцев увеличивается объем головы и появляется косоглазие при ВЧД.
Главные причины появления внутричерепного давления:
- заболевания сосудов и их непроходимость;
- избыточная масса тела;
- гидроцефалия;
- мигрень;
- инсульт;
- переизбыток витамина А в организме;
- травмы головы;
- гипоксия мозга;
- менингит;
- избыток жидкости в организме человека.
Оставлять без внимания признаки внутричерепного давления опасно для жизни, потому что это может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу. Поэтому очень важно сразу идти на прием к доктору, как только появились первые симптомы высокого или низкого ВЧД.
Лечат внутричерепное давление по-разному, в зависимости от того, что стало его причиной и на какой стадии заболевание находится на момент обращения к медикам. Антибактериальная и симптоматическая терапии, оперативное вмешательство, операция по отводу скопившейся жидкости и так далее - все это применяется врачами в лечении повышенного и пониженного ВЧД.
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Если к самим себе взрослые люди могут проявлять халатность, то по отношению к детям необходимо быть предельно осторожными, потому как внутричерепное давление может проявиться в любом возрасте и привести к серьезным нарушениям здоровья.
Внутричерепное давление, как и артериальное, может быть повышенным или пониженным. И в том и в другом случае человек себя плохо чувствует. Данное состояние опасно для жизни, а потому очень важно не упустить симптомы ВЧД из внимания и обратиться к врачам за помощью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Характерные для ВЧД симптомы:
- утренняя головная боль;
- отек глазного нерва, век, лица;
- тошнота, завершающаяся рвотой;
- снижение концентрации зрения и в целом его ухудшение;
- звон или шум в ушах;
- боли в шейном отделе позвоночника, а также при поворотах и наклонах головы;
- слабость в теле;
- повышенная утомляемость;
- "синяки" под глазами;
- снижение интеллектуальных способностей, особенно это проявляется у детей школьного и дошкольного возраста;
- у младенцев увеличивается объем головы и появляется косоглазие при ВЧД.
Главные причины появления внутричерепного давления:
- заболевания сосудов и их непроходимость;
- избыточная масса тела;
- гидроцефалия;
- мигрень;
- инсульт;
- переизбыток витамина А в организме;
- травмы головы;
- гипоксия мозга;
- менингит;
- избыток жидкости в организме человека.
Оставлять без внимания признаки внутричерепного давления опасно для жизни, потому что это может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу. Поэтому очень важно сразу идти на прием к доктору, как только появились первые симптомы высокого или низкого ВЧД.
Лечат внутричерепное давление по-разному, в зависимости от того, что стало его причиной и на какой стадии заболевание находится на момент обращения к медикам. Антибактериальная и симптоматическая терапии, оперативное вмешательство, операция по отводу скопившейся жидкости и так далее - все это применяется врачами в лечении повышенного и пониженного ВЧД.
Читайте также: Врачи объяснили, в каких случаях температуру нужно сбивать
Если к самим себе взрослые люди могут проявлять халатность, то по отношению к детям необходимо быть предельно осторожными, потому как внутричерепное давление может проявиться в любом возрасте и привести к серьезным нарушениям здоровья.
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