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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, как распознать повышение внутричерепного давления

Врачи рассказали, как распознать повышение внутричерепного давления Названы главные симптомы и причины их возникновения.

Внутричерепное давление, как и артериальное, может быть повышенным или пониженным. И в том и в другом случае человек себя плохо чувствует. Данное состояние опасно для жизни, а потому очень важно не упустить симптомы ВЧД из внимания и обратиться к врачам за помощью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.

Характерные для ВЧД симптомы:

- утренняя головная боль;
- отек глазного нерва, век, лица;
- тошнота, завершающаяся рвотой;
- снижение концентрации зрения и в целом его ухудшение;
- звон или шум в ушах;
- боли в шейном отделе позвоночника, а также при поворотах и наклонах головы;
- слабость в теле;
- повышенная утомляемость;
- "синяки" под глазами;
- снижение интеллектуальных способностей, особенно это проявляется у детей школьного и дошкольного возраста;
- у младенцев увеличивается объем головы и появляется косоглазие при ВЧД.

Главные причины появления внутричерепного давления:

- заболевания сосудов и их непроходимость;
- избыточная масса тела;
- гидроцефалия;
- мигрень;
- инсульт;
- переизбыток витамина А в организме;
- травмы головы;
- гипоксия мозга;
- менингит;
- избыток жидкости в организме человека.

Оставлять без внимания признаки внутричерепного давления опасно для жизни, потому что это может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу. Поэтому очень важно сразу идти на прием к доктору, как только появились первые симптомы высокого или низкого ВЧД.

Лечат внутричерепное давление по-разному, в зависимости от того, что стало его причиной и на какой стадии заболевание находится на момент обращения к медикам. Антибактериальная и симптоматическая терапии, оперативное вмешательство, операция по отводу скопившейся жидкости и так далее - все это применяется врачами в лечении повышенного и пониженного ВЧД.

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Если к самим себе взрослые люди могут проявлять халатность, то по отношению к детям необходимо быть предельно осторожными, потому как внутричерепное давление может проявиться в любом возрасте и привести к серьезным нарушениям здоровья.
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 Теги: давление, здоровье

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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