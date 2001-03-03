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Названы лучшие народные средства для лечения бронхита

Названы лучшие народные средства для лечения бронхита Эти простые ингредиенты помогут значительно облегчить симптомы болезни.

Бронхит – это заболевание дыхательной системы, для лечения которого необходимо обращение в медицинское учреждение. Но при этом облегчение некоторых его симптомов возможно и на дому посредством использования домашних лекарственных средств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HeadInsider.

Некоторые факты о бронхите
Домашние лекарственные средства для лечения бронхита включают в себя несколько широко распространенных и удобных в употреблении трав и специй. К ним относятся куркума, имбирь, лавровый лист, мёд, лук, цикорий, эвкалиптовое масло, можжевельник и тимьян. Причиной возникновения самого заболевания являются инфекции, спровоцированные бактериями и вирусами, или же такие факторы, как курение и вдыхание вредных выхлопов и пыли.

Воспаление дыхательных путей вызывает симптомы, характерные для бронхита, такие как кашель, лихорадочное состояние, ломота в теле и одышка. Несмотря на то, что хроническая форма требует определённого медицинского ухода, облегчение симптомов бронхита могут обеспечить некоторые легкие в применении домашние лекарственные средства. К тому же, их признает множество экспертов-медиков.

Бронхит являет собой воспалённое состояние бронх (дыхательных путей легких). Его провоцирует воспаление трахеи (дыхательного горла) и больших и малых бронх вследствие влияния инфекции или других факторов. И в результате приводит к опуханию слизистой оболочки дыхательных путей.

Клеточным покровом дыхательных путей выделяется жидкий секрет для очистки его от раздражителей с помощью мокроты и слизи. А кашель, вызванный бронхитом, является рефлексом, направленным на удаление раздражителя. Ориентировочно заболевание делится на острый и хронический бронхит.

Причины возникновения бронхита
Острый бронхит вызывают вирусные или бактериальные инфекции, а протекает он в период от нескольких дней до нескольких недель. Чаще всего инфекцию вызывает тот же вирус, который является причиной возникновения простуды. Другие ирританты удушающего действия, такие как табачный дым, пыль и газы могут усугубить заболевание.

Хронический бронхит, с другой стороны, в большинстве случаев является частью синдрома под названием хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ). Он отличается стойким кашлем с выделением мокроты и слюны, и по существующим данным протекает в течение минимум трех месяцев вплоть до двух последующих лет.

Главной причиной хронического бронхита является курение сигарет. Также его может вызвать вдыхание дымовых газов и пыли. Когда вирус или бактерии инфицируют ранее воспаленные дыхательные пути, состояние больного может ухудшиться. Хронический бронхит – это серьезное соматическое заболевание, и его следует лечить соответственно.

Симптомы бронхита
К основным симптомам бронхита относятся:
- Больное горло, насморк, синусит
- Боль в грудине
- Одышка
- Лихорадка и озноб
- Головная боль и болезненность мышц
- Кашель с желтоватой и зеленоватой слизью

Бронхитом могут заболеть как взрослые, так и дети. А противодействовать ему можно используя определённые подручные домашние продукты. Эти домашние лекарственные средства значительно способствуют уменьшению сопутствующего бронхит недомогания и борются с воспалением, таким образом обеспечивая облегчение от непрекращающегося кашля.

Домашние лекарственные средства для лечения бронхита
Представляем вам несколько легких в приготовлении домашних лекарственных средств от бронхита:

Куркума
Куркума обладает проверенными противовоспалительными свойствами. В целях облегчения симптомов бронхита ее можно использовать с теплым молоком.

Имбирь
Имбирь зарекомендовал себя как отличное жаропонижающее средство, чрезвычайно эффективное при облегчении таких симптомов, сопровождающих бронхит, как лихорадка и озноб. Также он успокаивает боль в горле, вызванную непрекращающимся кашлем.

Масло чайного дерева
Это эфирное масло успокаивает заблокированные дыхательные пути и может быть эффективно применено в качестве компонента для паровых ингаляций.

Анис
Анис имеет отхаркивающие и антисептические свойства, благодаря которым с его помощью удается вычищать мокроту из легких.

Кардамон
Кардамон является противоотёчным и отхаркивающим средством. Он обладает способностью облегчать кашель при бронхите.

Лук и чеснок
Эти два продукта показали себя как отличные отхаркивающие средства. Они уменьшают воспаление благодаря наличию в них некоего химического вещества под названием кверцетин, который угнетает биокатализатор липоксигеназу. Этот биокатализатор отвечает за выделение воспалительных химических веществ в организме.

Цикорий
Сухой корень этой травы обладает сильными отхаркивающими свойствами, а его использование с медом позволит достичь наилучших результатов.

Масло эвкалипта
Согласно данным Медицинского центра Мэрилендского университета масло эвкалипта способствует облегчению боли, вызванной непрекращающимся кашлем, а также разжижает слизь.

Камфорное масло
Это масло является основным компонентом множества бальзамов и мазей для растирания, которые используются в лечении вирусных инфекций верхних дыхательных путей. Оно обладает противовоспалительными свойствами, благодаря которым смягчает боль, вызванную заложенностью.
Можжевеловое масло
Ягоды можжевельника считаются превосходным средством для лечения вирусных инфекций дыхательных путей, кашля и отложений слизи. Чаще всего они используются в качестве компонента паровых ингаляций.

Перец
Употребление перца способствует разжижению накопившейся в течение болезни слизи и упрощает ее удаление.

Мёд
Мёд способствует успокоению боли в горле и облегчению кашля.

Тимьян
Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Фитотерапия, тимьяновое масло обладает антиспазматическими, отхаркивающими и антибактериальными свойствами, каждое из которых облегчает симптомы бронхита.

Лавровый лист
В книге «Рекомендации по оздоровительному питанию» лавровый лист представлен как богатый источник такого химического вещества, как кверцетин, который сдерживает воспаление при бронхите.

Вода и другие жидкости
Эксперты из университета Бастир утверждают, что употребление достаточного количества воды или других жидкостей тоже в какой-то мере может помочь достичь облегчения при бронхите.

Читайте также: Для облегчения этих симптомов достаточно сменить позу сна

Каким бы из предложенных средств вы не воспользовались, основываясь в своем выборе либо на его доступности, либо на удобстве применения, желаем вам удачи! И будьте здоровы!
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 Теги: бронхит, средства, лечение

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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