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Эксперт рассказал, как распознать болезни по состоянию ногтей

Эксперт рассказал, как распознать болезни по состоянию ногтей Существует десять основных признаков изменения вида ногтей при разных заболеваниях.

Человеческий организм так устроен, что при малейшем сбое в работе он дает нам сигналы. Это проявляется на коже и языке, а именно в изменении их цветов. Ногти также сигнализируют о болезнях. Ногтевые пластинки резко реагируют на изменения, которые происходят в нашем организме, но следует учитывать и генетические факторы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Ногтевая пластинка бесцветная

Такие ногти могут сигнализировать о заболеваниях сахарного диабета, нарушении работы почек и заболеваниях кровеносной системы – анемии. Кроме этих болезней, на цвет может влиять курение и плохое самочувствие. Не маловажным является правильный уход и качество косметических средств. От этого также зависит и цвет ногтевой пластины.

О нарушении работы органов сердечно-сосудистой системы свидетельствуют синие и фиолетовые цвета ногтей. К таким болезням относят как врожденные, так и приобретенные недуги, которые со временем становятся хроническими болезнями. Сигналом болезни есть и голубой оттенок ногтя. Также симптомами заболевания являются постоянная сонливость, быстрая усталость и одышка при ходьбе.

Ломкость ногтей

К ломкостям пластины приводят заболевания и ненадлежащий уход. К этому относят признаки сахарного диабета и недугов кровеносной системы (анемия) и ЖКТ. Стрессы могут спровоцировать ломкость. А если вы болеете тиреотоксикозом, то он может повлиять на состояние пластинки. Недостаточное количество органических веществ (витаминов A и E, D и селены) и неорганических веществ (железо, цинк и кремний) влияют на хрупкость и ломкость ногтевой пластины.

Утолщение ногтей

К утолщению ногтей приводит недостаточное их питание и грибковые заболевания. Толстый ноготь может стать от сильного удара. Ведь идет замена старого ногтя. На его месте отрастает новый ноготь, и утолщение пройдет. Если вы болеете псориазом, то он станет причиной утолщения.

Изменение формы пластины

Если у вас ложкообразная форма пластины, тогда вам стоит сделать анализы на содержание железа, чтобы установить железодефицитную анемию. А если на вашем ногте имеет место ложкообразная впадина, тогда у вас есть гемохроматоз. Это заболевание спровоцировано поступлением железа в больших количествах с пищей. Эти вещества накапливаются и откладываются в тканях или органах.

Ямки и впадины в ногтевой пластине

Причиной впадины является воспалительный процесс суставов и других заболеваний, вызванных различного рода грибками. К появлению ямок приводит и псориаз.

Барабанные палочки

Иногда бывает так, что кончики пальцев увеличиваются. Причиной тому становится пролиферация (новообразование) тканей. Такие симптомы характерны для заболеваний сердца, ЖКТ и лимфы, онкологические и заболевания кроветворения (миелолейкозе), а так же инфекционные заболевания (эндокардит). К такому симптому приводят не только болезни, но и наследственные факторы.

Поперечные желобки

Если у вас на ногтях проявляются такие желобки, тогда обратите внимание на состояние работы почек и печени, ЖКТ. Ведь заболевание этих органов приводят к таким симптомам. А еще и сахарный диабет может быть одним из причин. Ноготь перестал расти – тогда у вас со временем появятся желобки. Причиной этому станет плохое питание или следствие прохождения курса химиотерапии.

Белые вертикальные линии вдоль ногтевой пластины

Опорно-двигательный аппарат, почки и сердце поддаются различным заболеваниям. Характерными для этих недугов являются белые линии. Также такие линии развиваются при заболеваниях кровеносных сосудов и при авитаминозе.

Вертикальные потемневшие линии вдоль ногтевой пластины

В медицине существует такой термин, как меланонихия полосатая. Пигментное вещество (меланин) отлаживается в организме человека, тем самым изменяя цвет ногтя (черный или коричневый). Врачи не откидают гипотезу о том, что онкологическое заболевание — меланома – могут изменить цвет ногтей.

Красные прожилки под ногтями

Красный цвет прожилок является следствием кровоизлияния. Образование тромбов влекут к перекрытию капилляров с внутренней стороны ногтевой пластины. Инфицированные сердечные клапаны становятся причиной излияния крови. Еще одной причиной покраснения рук может быть полученная травма.

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Не стоит игнорировать изменения в структуре ногтевой пластины и ее окраску. Ведь за этими нарушениями могут скрываться более серьезные проблемы, о которых мы даже, и не подозреваем. Состояние ногтевой пластины часто зависит не только от правильности ухода и используемых косметических средств, но и от заболеваний, которые скрыты от наших глаз. Поэтому, не стоит отказываться от помощи врача.
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 Теги: ногти, болезни

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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