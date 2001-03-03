Американские диетологи объяснили, почему люди толстеют после 40 лет

Врачи рассказали о причинах набора лишнего веса у людей в возрасте.



Ученые из США рассказали, почему после 40 лет человек резко набирает лишний вес. Эксперты уверены, что виной тому гормоны, метаболизм и мышечная масса. Все эти функции организма с годами теряют активность, и организм набирает лишний жир, сообщает



Американские ученые объяснили людям, почему они после 40 лет резко начинают толстеть. Это происходит из-за замедления метаболизма, потери мышечной массы и изменения гормонального фона. Для того, чтобы избежать подобных изменений, эксперты рекомендуют как можно скорее начать вести здоровый образ жизни.



Как бы это не звучало банально, но отказ от вредной пищи действительно быстро приведет тело и организм в порядок. Также ученые рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от просмотра телевизора перед сном и пить много воды.



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Все эти рекомендации позволят надолго сохранить молодость тела и предотвратить набор лишнего веса. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ученые из США рассказали, почему после 40 лет человек резко набирает лишний вес. Эксперты уверены, что виной тому гормоны, метаболизм и мышечная масса. Все эти функции организма с годами теряют активность, и организм набирает лишний жир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Американские ученые объяснили людям, почему они после 40 лет резко начинают толстеть. Это происходит из-за замедления метаболизма, потери мышечной массы и изменения гормонального фона. Для того, чтобы избежать подобных изменений, эксперты рекомендуют как можно скорее начать вести здоровый образ жизни.Как бы это не звучало банально, но отказ от вредной пищи действительно быстро приведет тело и организм в порядок. Также ученые рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от просмотра телевизора перед сном и пить много воды.Все эти рекомендации позволят надолго сохранить молодость тела и предотвратить набор лишнего веса.



