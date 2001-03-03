» » Американские диетологи объяснили, почему люди толстеют после 40 лет
Раздел: Медицина  
0

Американские диетологи объяснили, почему люди толстеют после 40 лет

Американские диетологи объяснили, почему люди толстеют после 40 лет Врачи рассказали о причинах набора лишнего веса у людей в возрасте.

Ученые из США рассказали, почему после 40 лет человек резко набирает лишний вес. Эксперты уверены, что виной тому гормоны, метаболизм и мышечная масса. Все эти функции организма с годами теряют активность, и организм набирает лишний жир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Американские ученые объяснили людям, почему они после 40 лет резко начинают толстеть. Это происходит из-за замедления метаболизма, потери мышечной массы и изменения гормонального фона. Для того, чтобы избежать подобных изменений, эксперты рекомендуют как можно скорее начать вести здоровый образ жизни.

Как бы это не звучало банально, но отказ от вредной пищи действительно быстро приведет тело и организм в порядок. Также ученые рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от просмотра телевизора перед сном и пить много воды.

Читайте также: Эксперт рассказал, как распознать болезни по состоянию ногтей

Все эти рекомендации позволят надолго сохранить молодость тела и предотвратить набор лишнего веса.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: полнота, диетологи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     174
     0

Похожие новости по теме

Медики объяснили, почему людям с лишним весом нужно есть чернослив Медики объяснили, почему людям с лишним весом нужно есть чернослив

Людям, имеющим много лишнего веса, следует налегать на чернослив.

Названа неожиданная причина стремительного набора лишнего веса Названа неожиданная причина стремительного набора лишнего веса

Медики советуют есть медленно.

Ученые объяснили, почему перед сном нельзя пить алкоголь Ученые объяснили, почему перед сном нельзя пить алкоголь

Вопреки расхожему мнению, спиртное мешает здоровому сну.

Медики объяснили, почему полезно пить воду перед едой Медики объяснили, почему полезно пить воду перед едой

Всего пару стаканов воды перед едой позволят сбросить лишний вес и привести фигуру в порядок за короткий период времени, утверждают американские исследователи.

Ученые назвали еще один вред от частого просмотра телевизора Ученые назвали еще один вред от частого просмотра телевизора

Ученые США заявляют, что длительный просмотр телевизора приводит к набору лишнего веса.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх