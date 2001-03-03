Раздел: Медицина
Открытие европейских ученых расстроило любителей чая с молоком
Смешивание этих напитках может привести к неприятным последствиям.
Смешивать чай со сгущенным или кипяченым молоком вредно для здоровья, сообщили европейские ученые. По их словам, молоко вообще не стоит смешивать с другими напитками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Они отметили, что при употреблении молока с другими жидкостями в пищевом тракте возникают проблемы.
Одно из пагубных последствий такого смешивания – образование песка и камней в почках, заявили специалисты.
Читайте также: Врачи рассказали о вреде приема пищи перед телевизором
Ученые отметили, что в связи с этим напитки стоит употреблять по отдельности, при этом молоко можно добавлять в кофе.
Смешивать чай со сгущенным или кипяченым молоком вредно для здоровья, сообщили европейские ученые. По их словам, молоко вообще не стоит смешивать с другими напитками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Они отметили, что при употреблении молока с другими жидкостями в пищевом тракте возникают проблемы.
Одно из пагубных последствий такого смешивания – образование песка и камней в почках, заявили специалисты.
Читайте также: Врачи рассказали о вреде приема пищи перед телевизором
Ученые отметили, что в связи с этим напитки стоит употреблять по отдельности, при этом молоко можно добавлять в кофе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
817
0
Оставьте свой комментарий