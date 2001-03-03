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Раздел: Медицина  
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Открытие европейских ученых расстроило любителей чая с молоком

Открытие европейских ученых расстроило любителей чая с молоком Смешивание этих напитках может привести к неприятным последствиям.

Смешивать чай со сгущенным или кипяченым молоком вредно для здоровья, сообщили европейские ученые. По их словам, молоко вообще не стоит смешивать с другими напитками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Они отметили, что при употреблении молока с другими жидкостями в пищевом тракте возникают проблемы.

Одно из пагубных последствий такого смешивания – образование песка и камней в почках, заявили специалисты.

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Ученые отметили, что в связи с этим напитки стоит употреблять по отдельности, при этом молоко можно добавлять в кофе.
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 Теги: чай, молоко

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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