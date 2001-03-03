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Электронные сигареты без никотина повышают риск рака, - Ученые
В Калифорнии провели исследование, доказавшее риск курения электронных сигарет.
Даже при использовании электронных сигарет, не содержащих никотина, риск рака у подростков повышается. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Использующие электронные сигареты подростки подвергают себя воздействию химических веществ, содержащихся в табаке, которые могут вызывать рак. Причем это происходит даже в том случае, если электронные сигареты вообще не содержат никотина, как показало исследование американских ученых.
Его авторы проанализировали анализы мочи и слюны 67 подростков, регулярно использующих электронные сигареты. Оказалось, что они подвергают свой организм тем же самым химическим веществам из табака, которые вызывают рак. Статистика показывает, что в возрастной группе до 18 лет вероятность употребления электронных сигарет в три раза выше, чем у взрослого населения.
Традиционно эти устройства, позволяющие вдыхать пар с никотином и другими ароматизаторами, продвигаются в качестве безопасной альтернативы курению. Однако в распоряжении науки появляется всё больше доказательств того, что электронные сигареты могут повышать риск рака.
Подростки вдыхают в свой организм совсем не безвредный пар на основе воды — в нём содержатся некоторые из токсических химических веществ, которые входят в состав традиционного табачного дыма. Авторы исследования подчеркивают, что подростки должны вдыхать воздух, а не продукты с токсинами, которые содержатся в сигаретах.
Более половины принявших в исследовании участие подростков выбирали себе электронные сигареты с фруктовыми или конфетными ароматами, которые содержат значительное количество компонента под названием акрилонитрил. Это вещество широко используется в производстве пластика, адгезивов и синтетической резины.
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Акрилонитрил связан с повышенным риском развития рака, равна как другие компоненты электронных сигарет вроде акролеина, оксида пропилена, акриламида и кротональдегида.
Даже при использовании электронных сигарет, не содержащих никотина, риск рака у подростков повышается. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Использующие электронные сигареты подростки подвергают себя воздействию химических веществ, содержащихся в табаке, которые могут вызывать рак. Причем это происходит даже в том случае, если электронные сигареты вообще не содержат никотина, как показало исследование американских ученых.
Его авторы проанализировали анализы мочи и слюны 67 подростков, регулярно использующих электронные сигареты. Оказалось, что они подвергают свой организм тем же самым химическим веществам из табака, которые вызывают рак. Статистика показывает, что в возрастной группе до 18 лет вероятность употребления электронных сигарет в три раза выше, чем у взрослого населения.
Традиционно эти устройства, позволяющие вдыхать пар с никотином и другими ароматизаторами, продвигаются в качестве безопасной альтернативы курению. Однако в распоряжении науки появляется всё больше доказательств того, что электронные сигареты могут повышать риск рака.
Подростки вдыхают в свой организм совсем не безвредный пар на основе воды — в нём содержатся некоторые из токсических химических веществ, которые входят в состав традиционного табачного дыма. Авторы исследования подчеркивают, что подростки должны вдыхать воздух, а не продукты с токсинами, которые содержатся в сигаретах.
Более половины принявших в исследовании участие подростков выбирали себе электронные сигареты с фруктовыми или конфетными ароматами, которые содержат значительное количество компонента под названием акрилонитрил. Это вещество широко используется в производстве пластика, адгезивов и синтетической резины.
Читайте также: Медики выявили неприятное последствие употребления полуфабрикатов
Акрилонитрил связан с повышенным риском развития рака, равна как другие компоненты электронных сигарет вроде акролеина, оксида пропилена, акриламида и кротональдегида.
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