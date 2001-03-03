Раздел: Медицина
Врачи объяснили, откуда берутся спонтанные синяки на теле
Названы шесть самых распространённых причин внезапного появления синяков.
Иногда бывает так, что при рассмотрении своего тела мы обнаруживаем странные синяки, которые возникли просто ниоткуда. Вроде не было никаких причин для их появления, но они возникли! Между тем, в любом случае их возникновение не может быть связано с какими-то загадочными причинами. Всему есть объяснение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HeadInsider.
Вот и здесь появление синяков может быть вызвано каким-то из перечисленных ниже обстоятельств. muyinteresante.com.mx Причины появления внезапных синяков:
1. Недостаток витаминов
Ни для кого не секрет, что в теле человека находится достаточно большой запас витаминов, которые отвечают за нормальный процесс кровообращения. Если в организме не хватает витаминов или наоборот в избытке, то это может привести к возникновению гематом.
2. Старение
Старение тела — вполне естественный процесс. И одним из его признаков является образование пятен на коже, в том числе и синяков. Поэтому просто вспомните свой возраст и подумайте — может они появились на вашем теле не случайно?
3. Болезнь фон Виллебранда
При ее развитии синяки образуются во время иных процессов, связанных с кровообращением (например, менструация). Весь этот процесс связан с тем, что в организме не хватает белков.
4. Активная физическая нагрузка на организм
Несмотря на то, что физкультура, казалось бы, укрепляет организм, на самом деле слишком много упражнений оказывает и иное воздействие. Одним из признаков которого в частности является образование на теле синяков.
5. Сахарный диабет
Эта болезнь сопровождается нарушением процессов кровообращения. Поэтому синяки при диабете можно считать вполне естественным явлением. Правда, если при этом у вас нарушилось зрение или вы стали хуже слышать — это уже повод для того, чтобы посетить своего лечащего врача.
6. Тромбоцитопения
При этом заболевании появление синяков вызвано вполне естественными причинами — ушибами. Однако, они настолько слабые, что в нормальных условиях синяк просто не мог бы образоваться.
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Зная причину возникновения слегка странных синяков, можно понять, каким именно недугом вы страдаете. Соответственно, это будет скорейшим шагом к лечению и выздоровлению вашего организма. Все же попытайтесь вспомнить — может синяк появился не просто так? Будьте бдительнее к своему организму.
Иногда бывает так, что при рассмотрении своего тела мы обнаруживаем странные синяки, которые возникли просто ниоткуда. Вроде не было никаких причин для их появления, но они возникли! Между тем, в любом случае их возникновение не может быть связано с какими-то загадочными причинами. Всему есть объяснение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HeadInsider.
Вот и здесь появление синяков может быть вызвано каким-то из перечисленных ниже обстоятельств. muyinteresante.com.mx Причины появления внезапных синяков:
1. Недостаток витаминов
Ни для кого не секрет, что в теле человека находится достаточно большой запас витаминов, которые отвечают за нормальный процесс кровообращения. Если в организме не хватает витаминов или наоборот в избытке, то это может привести к возникновению гематом.
2. Старение
Старение тела — вполне естественный процесс. И одним из его признаков является образование пятен на коже, в том числе и синяков. Поэтому просто вспомните свой возраст и подумайте — может они появились на вашем теле не случайно?
3. Болезнь фон Виллебранда
При ее развитии синяки образуются во время иных процессов, связанных с кровообращением (например, менструация). Весь этот процесс связан с тем, что в организме не хватает белков.
4. Активная физическая нагрузка на организм
Несмотря на то, что физкультура, казалось бы, укрепляет организм, на самом деле слишком много упражнений оказывает и иное воздействие. Одним из признаков которого в частности является образование на теле синяков.
5. Сахарный диабет
Эта болезнь сопровождается нарушением процессов кровообращения. Поэтому синяки при диабете можно считать вполне естественным явлением. Правда, если при этом у вас нарушилось зрение или вы стали хуже слышать — это уже повод для того, чтобы посетить своего лечащего врача.
6. Тромбоцитопения
При этом заболевании появление синяков вызвано вполне естественными причинами — ушибами. Однако, они настолько слабые, что в нормальных условиях синяк просто не мог бы образоваться.
Читайте также: Электронные сигареты без никотина повышают риск рака, - Ученые
Зная причину возникновения слегка странных синяков, можно понять, каким именно недугом вы страдаете. Соответственно, это будет скорейшим шагом к лечению и выздоровлению вашего организма. Все же попытайтесь вспомнить — может синяк появился не просто так? Будьте бдительнее к своему организму.
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