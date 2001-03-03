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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, почему молодых настигают болезни сердца

Медики рассказали, почему молодых настигают болезни сердца Вероятность умереть от сердечного приступа у мужчин более значительная по сравнению с женщинами.

Болезни сердца все чаще поражают молодых людей – с этим фактом ученые связывают возрастающий риск смертности от сердечных патологий в нетипичной по возрасту категории. Исследователи Миланского университета установили, что особенно высок такой риск у мужчин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.ua.

Ученые заявили, что вероятность умереть от сердечного приступа у молодых мужчин в период выходных более значительная по сравнению с женщинами. Специалисты подсчитали: «мужской» риск смерти в выходной день из-за нарушений в сердце вырастает на 15%, «женский» - на 11%. Выводы исследователей основаны на данных анализа статистики по более 80 000 пациентам, которые попадали в больницу с острым коронарным синдромом.

Авторы работы констатировали, что риск умереть в результате этого нарушения становился тем выше, чем младше был мужчина, которого доставляли в больницу. По словам ученых, пациенты младше 45 лет более чем в 2 раза чаще умирают в выходные «из-за сердца». Среди пациентов старше 75 лет такой же риск составляет всего 5%.

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Подобное расхождение в показателях смертности пациентов молодого и пожилого возраста самих врачей как раз не удивляет. Они поясняют, что тяжесть проблем с сердцем у более молодых людей объясняются тем, что они, в отличие от пожилых, не проводят специальную профилактику - не принимают аспирин, статины (средства, снижающие холестерин) или препараты для уменьшения кровяного давления.

Эксперты рассказали, что если молодые пациенты попадают в больницу с острым кардиологическим синдромом, это чаще всего оказывается впервые. И без того неподготовленные к возможным нарушениям сердца, они сталкиваются с «эффектом выходного дня», когда ждать медицинской помощи приходится особенно долго. Данные факторы повышают статистику смертей в молодом возрасте, говорят исследователи.
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 Теги: Медики, болезни сердца

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Сегодня, 20:01 » Автор: Едгар Букмирза
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