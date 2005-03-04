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Раздел: Медицина  
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В США доказали влияние времени сна на качество сексуальной жизни

В США доказали влияние времени сна на качество сексуальной жизни Исследование проводилось профессором психологии из Флориды.

Чтобы улучшить свою сексуальную жизнь, надо больше спать, считает профессор психологии из Флоридского университета Лори Минц, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В статье Минц приводит статистические данные среди американцев. Отмечается, что каждый третий взрослый житель США страдает от недостатка сна. При этом среди опрошенных 31% мужчин и 45% женщин недовольны своей сексуальной жизнью.

Как пишет психолог, наблюдается не просто взаимосвязь, а «замкнутый круг». Отсутствие сна может снизить сексуальное желание, а отсутствие секса привести к проблемам со сном. И наоборот, хороший сон может усилить сексуальное желание, а хороший секс благотворно влияет на сон.

Минц также обращает внимание, что женщины чаще, чем мужчины, испытывают проблемы со сном, а наиболее распространенная жалоба, с которой они обращаются к сексологам, это низкое либидо.

Психолог утверждает, что недавнее исследование показало: всего один дополнительный час сна привел к большему сексуальному влечению у 14% участниц тестирования.

При этом Минц обращает внимание, что исследование проводилось среди студенток колледжа.

«Женщины, которые находятся на других этапах жизни, имеют еще большую взаимосвязь между проблемами со сном и сексом», – считает психолог.

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Например, недавнее исследование показало, что среди женщин в период менопаузы проблемы со сном напрямую связаны с сексуальными проблемами.
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 Теги: сон, исследование

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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