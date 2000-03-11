Норвежские ученые рассказали, как уборка вредит женщинам

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Уборка дома продлевает жизнь на три года.

Американские ученые склонны считать, что пассивные курильщики могут и не болеть раком легких. Американские ученые из Стэнфордского университета уверены: нет никакой связи между пассивным курением и раком легких.