Раздел: Медицина
Норвежские ученые рассказали, как уборка вредит женщинам
Исследователи пришли к неожиданным выводам.
Ученые из Бергенского университета в Норвегии в рамках своего исследования сделали неожиданное «открытие» – уборка дома с использованием химических средств так же вредна для легких женщины, как если бы она выкурила пачку сигарет в день, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
При этом исследование показало, что «удивительным образом» использование чистящих средств мужчиной практически не влияет на состояние его легких.
В рамках исследования ученые Бергенского университета изучали состояние легких более 6200 женщин и мужчин (средний возраст 34 года) в течение 20 лет!
При этом не все эти люди использовали во время уборки своих домов химические чистящие средства и спреи.
Авторы проделанной работы отмечают, что подобная уборка дома представляет большую опасность для здоровья дыхательных путей именно женщин, нежели мужчин.
Так, у женщин отмечалось постепенное снижение показателя так называемой жизненной емкости легких (максимальное количество воздуха, выдыхаемое после самого глубокого вдоха. Является одним из основных показателей состояния аппарата внешнего дыхания).
Опасность постоянного использования химических средств имеет еще одну угрозу – «накопительный эффект». То есть время от времени вдыхаемые химические эллементы постоянно наносят вред дыхательным путям. Что в будущем может привести к серьезным заболеваниям.
Ученые Бергенского университета также подчеркивают, что в различных чистящих средствах содержится достаточно много раздражителей, особенно – отбеливатель и аммиак. При этом поначалу исследователи были уверены, что чистящие аэрозоли будут более вредны, чем жидкости. В ходе изучения было обнаружено, что никакой разницы нет – что аэрозоли, что жидкости производят одинаково вредный эффект на дыхательные пути.
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Отмечается, что отбеливатель и аммиак могут вызывать фиброзные изменения в легких.
Ученые из Бергенского университета в Норвегии в рамках своего исследования сделали неожиданное «открытие» – уборка дома с использованием химических средств так же вредна для легких женщины, как если бы она выкурила пачку сигарет в день, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
При этом исследование показало, что «удивительным образом» использование чистящих средств мужчиной практически не влияет на состояние его легких.
В рамках исследования ученые Бергенского университета изучали состояние легких более 6200 женщин и мужчин (средний возраст 34 года) в течение 20 лет!
При этом не все эти люди использовали во время уборки своих домов химические чистящие средства и спреи.
Авторы проделанной работы отмечают, что подобная уборка дома представляет большую опасность для здоровья дыхательных путей именно женщин, нежели мужчин.
Так, у женщин отмечалось постепенное снижение показателя так называемой жизненной емкости легких (максимальное количество воздуха, выдыхаемое после самого глубокого вдоха. Является одним из основных показателей состояния аппарата внешнего дыхания).
Опасность постоянного использования химических средств имеет еще одну угрозу – «накопительный эффект». То есть время от времени вдыхаемые химические эллементы постоянно наносят вред дыхательным путям. Что в будущем может привести к серьезным заболеваниям.
Ученые Бергенского университета также подчеркивают, что в различных чистящих средствах содержится достаточно много раздражителей, особенно – отбеливатель и аммиак. При этом поначалу исследователи были уверены, что чистящие аэрозоли будут более вредны, чем жидкости. В ходе изучения было обнаружено, что никакой разницы нет – что аэрозоли, что жидкости производят одинаково вредный эффект на дыхательные пути.
Читайте также: В США доказали влияние времени сна на качество сексуальной жизни
Отмечается, что отбеливатель и аммиак могут вызывать фиброзные изменения в легких.
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