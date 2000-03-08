Раздел: Медицина
Ученые рассказали о пользе ежедневных занятий любовью
В занятиях любовью есть много пользы для здоровья.
Американские сексологи и психологи выяснили, что ежедневный секс не только способствует отличному настроению партнёров, но также способен продлевать молодость и жизнь людей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.
По данным исследования, проведенного в Университете Уилкса в Пенсильвании психологами Карлом Дж. Чарнетски и Фрэнсисом Бреннан-младшим, у людей, имеющих половой контакт ежедневно или более двух раз в неделю, отмечается более крепкие иммунные системы, чем люди, имеющие половые контакты намного реже. Также ученые обнаружили, что мужчины, которые имели регулярную половую активность, были на 50% меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчины, которые занимались сексом пару раз раза в неделю.
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Мало того, что секс может помочь общему настроению обоих партнеров, но исследования также показывают, что ежедневный секс ощутимо замедляет процесс старения кожи, борется с болезнью и даже заживляет раны. Также оргазм — довольно эффективное снотворное для большинства мужчин.
Американские сексологи и психологи выяснили, что ежедневный секс не только способствует отличному настроению партнёров, но также способен продлевать молодость и жизнь людей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.
По данным исследования, проведенного в Университете Уилкса в Пенсильвании психологами Карлом Дж. Чарнетски и Фрэнсисом Бреннан-младшим, у людей, имеющих половой контакт ежедневно или более двух раз в неделю, отмечается более крепкие иммунные системы, чем люди, имеющие половые контакты намного реже. Также ученые обнаружили, что мужчины, которые имели регулярную половую активность, были на 50% меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчины, которые занимались сексом пару раз раза в неделю.
Читайте также: Ученые рассказали о пользе ожирения
Мало того, что секс может помочь общему настроению обоих партнеров, но исследования также показывают, что ежедневный секс ощутимо замедляет процесс старения кожи, борется с болезнью и даже заживляет раны. Также оргазм — довольно эффективное снотворное для большинства мужчин.
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