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Раздел: Медицина  
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Звездная диета: советы стройности от Одри Хепбёрн

Звездная диета: советы стройности от Одри Хепбёрн Секреты стройности женщины очень просты.

В свое время пресса часто обвиняла Одри Хэпберн в анорексии и растройствах пищевого поведения. Неудивительно, ведь всю свою жизнь актриса весила 49 килограмм при росте 170 сантиметров.

Но, судя по всему, причина кроется не в строгих ограничениях, а в отличной генетике и быстром обмене веществ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Сын актрисы, Лука Дотти, рассказывает: «Мама никогда в жизни не сидела на диетах. Более того, она обожала углеводы и любила за это итальянскую кухню: она не могла устоять перед тарелкой хорошей пасты. Макароны с томатным соусом она готовила каждую неделю. А сам томатный соус она так любила, что ела его прямо ложкой из сотейника!»

Муж Хэпберн, Роберт Уолдерс, добавляет: «У нее был реактивный метаболизм, который сжигал жиры мгновенно. Но, кроме этого, мы всегда очень много гуляли. Одри обожала долгие прогулки после ужина и при этом никогда не переедала.

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На завтрак Одри и Роберт всегда ели темный хлеб с джемом. На обед — красное мясо или пасту с обовщами со своего огорода. На ужин была курица и овощной суп. «Кроме того, Одри всегда ела шоколад после ужина и частенько выпивал бокал скотча», — признается Уолдерс.
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 Теги: Одри Хепбёрн, актриса, стройность

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Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
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