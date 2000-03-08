Раздел: Медицина
Эти симптомы помогут вовремя распознать рак легких
Шесть признаков опухоли лёгких, которые проявляются чаще всего.
Многие считают, что рак легких - только болезнь курильщиков, ведь известно, что курение увеличивает риск. И хотя это так, подвержены этому заболеванию не только любители подымить. И количество больных раком легких, которые не являются курильщиками, растет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UkrHealth.
Рак легких
По последним данным, с 2170 пациентов с раком легких в Европе число тех, кто никогда в жизни не курил, с 2008 по 2016 увеличилось вдвое. В США их количество составляет 20% из всех случаев развития рака легких.
Пока курения остается главным фактором риска развития этой формы рака, существуют и другие причины. «Вы можете быть подвержены факторам риска развития рака легких и даже не подозревать об этом», - говорит глава отделения торакальной хирургии при Госпитале Маунт-Синай Раджа Флорес. Радон, асбест и пассивное курение - эти причины могут провоцировать рак легких даже у тех, кто никогда не курил.
Важно знать, если вы оказались в группе риска, и знать симптомы болезни, хотя появляются они, как правило, когда рак находится на прогрессирующей стадии и лечить его уже гораздо сложнее. Вылечить его можно, и чем быстрее его найти, тем лучше.
Понятно, кашель - верный признак, и на то есть причина: этот симптом присутствует в 65% заболеваний раком легких. Хуже, если кашель сопровождается отхаркиванием крови или флегмой ржавого цвета. При этом кашель может быть вызван и совсем другими, куда менее серьезными причинами.
Мы расскажем о дополнительных 6 симптомах рака, о которых стоит знать.
Свист
Свистящее дыхание может быть вызвано перекрытием дыхательных путей опухолью, которая там образовалась.
Боль в груди
В грудной клетке много нервных окончаний, поэтому разрастаясь в эти ткани, рак может вызвать довольно острую боль. Она может усиливаться при кашле, дыхании и смеха. При этом боль в груди может также быть связан с напряжением мышц через кашель, и не указывать на рак.
Хриплый голос
Хрипящий, низкий или слабый голос также может быть симптомом рака легких. Между трахеей и пищеводом под аортой находится гортанный нерв, который обеспечивает чувствительность гортани, голосовых связок. Давление опухоли на этот нерв может привести к нарушению его работы.
Затрудненное дыхание
Трудности при дыхании могут указывать на блокаду - например опухолью, которая предотвращает проход воздуха в легкие. Это также может быть признаком скопления жидкости между легкими и грудной стенкой. Эта жидкость может давить на легкие и также затруднять их наполнения воздухом.
Регулярная пневмония
Частые случаи заболевания пневмонией может быть тревожным звоночком, что указывает на серьезную проблему. Когда рак блокирует мелкие дыхательные пути легких, там появляется идеальная среда для размножения бактерий, приводящих к инфекции.
Опущение глаз, отеки, набор веса
Рак легких также может вызвать симптомы, не связанные с легкими. Опухоль в верхней части легких может нажимать на нервы, ведущие к глаз и лица, что приведет к опущение век, уменьшение размера зрачков или повышенной потливости на одной половине лица. Это называется синдром Горнера.
Опухоль, которая надавливает на верхнюю полую вену, может привести к скоплению крови. В результате опухает лицо, шея, руки и верхняя часть груди, что также сопровождается головной болью и головокружением. Некоторые разновидности рака легких также секретируют гормоноподобные вещества, которые влияют на другие органы. Это может приводить к внезапному набору веса, усталости и гинекомастии - увеличения молочных желез у мужчин. Встречается это, согласно статистике, всего в 2% случаев.
Что делать, если вы подозреваете рак легких?
Если вы чувствуете какие-то из этих симптомов больше, чем месяц, стоит пройти проверку. Вам может понадобиться компьютерная томография или бронхоскопия.
Но не спешите впадать в панику! В большинстве случаев причиной этих симптомов является не рак. И чем моложе, тем вероятнее, что причина не так серьезна: свист может быть вызван астмой, хрипота - кислотным рефлюксом. Кстати, 91% случаев рак легких диагностируют у людей старше 55 лет.
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Поэтому не бойтесь проходить проверку. Скорее всего, причиной симптомов является не рак, а если это он, то своевременная проверка только увеличит ваши шансы на успешное лечение.
Многие считают, что рак легких - только болезнь курильщиков, ведь известно, что курение увеличивает риск. И хотя это так, подвержены этому заболеванию не только любители подымить. И количество больных раком легких, которые не являются курильщиками, растет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UkrHealth.
Рак легких
По последним данным, с 2170 пациентов с раком легких в Европе число тех, кто никогда в жизни не курил, с 2008 по 2016 увеличилось вдвое. В США их количество составляет 20% из всех случаев развития рака легких.
Пока курения остается главным фактором риска развития этой формы рака, существуют и другие причины. «Вы можете быть подвержены факторам риска развития рака легких и даже не подозревать об этом», - говорит глава отделения торакальной хирургии при Госпитале Маунт-Синай Раджа Флорес. Радон, асбест и пассивное курение - эти причины могут провоцировать рак легких даже у тех, кто никогда не курил.
Важно знать, если вы оказались в группе риска, и знать симптомы болезни, хотя появляются они, как правило, когда рак находится на прогрессирующей стадии и лечить его уже гораздо сложнее. Вылечить его можно, и чем быстрее его найти, тем лучше.
Понятно, кашель - верный признак, и на то есть причина: этот симптом присутствует в 65% заболеваний раком легких. Хуже, если кашель сопровождается отхаркиванием крови или флегмой ржавого цвета. При этом кашель может быть вызван и совсем другими, куда менее серьезными причинами.
Мы расскажем о дополнительных 6 симптомах рака, о которых стоит знать.
Свист
Свистящее дыхание может быть вызвано перекрытием дыхательных путей опухолью, которая там образовалась.
Боль в груди
В грудной клетке много нервных окончаний, поэтому разрастаясь в эти ткани, рак может вызвать довольно острую боль. Она может усиливаться при кашле, дыхании и смеха. При этом боль в груди может также быть связан с напряжением мышц через кашель, и не указывать на рак.
Хриплый голос
Хрипящий, низкий или слабый голос также может быть симптомом рака легких. Между трахеей и пищеводом под аортой находится гортанный нерв, который обеспечивает чувствительность гортани, голосовых связок. Давление опухоли на этот нерв может привести к нарушению его работы.
Затрудненное дыхание
Трудности при дыхании могут указывать на блокаду - например опухолью, которая предотвращает проход воздуха в легкие. Это также может быть признаком скопления жидкости между легкими и грудной стенкой. Эта жидкость может давить на легкие и также затруднять их наполнения воздухом.
Регулярная пневмония
Частые случаи заболевания пневмонией может быть тревожным звоночком, что указывает на серьезную проблему. Когда рак блокирует мелкие дыхательные пути легких, там появляется идеальная среда для размножения бактерий, приводящих к инфекции.
Опущение глаз, отеки, набор веса
Рак легких также может вызвать симптомы, не связанные с легкими. Опухоль в верхней части легких может нажимать на нервы, ведущие к глаз и лица, что приведет к опущение век, уменьшение размера зрачков или повышенной потливости на одной половине лица. Это называется синдром Горнера.
Опухоль, которая надавливает на верхнюю полую вену, может привести к скоплению крови. В результате опухает лицо, шея, руки и верхняя часть груди, что также сопровождается головной болью и головокружением. Некоторые разновидности рака легких также секретируют гормоноподобные вещества, которые влияют на другие органы. Это может приводить к внезапному набору веса, усталости и гинекомастии - увеличения молочных желез у мужчин. Встречается это, согласно статистике, всего в 2% случаев.
Что делать, если вы подозреваете рак легких?
Если вы чувствуете какие-то из этих симптомов больше, чем месяц, стоит пройти проверку. Вам может понадобиться компьютерная томография или бронхоскопия.
Но не спешите впадать в панику! В большинстве случаев причиной этих симптомов является не рак. И чем моложе, тем вероятнее, что причина не так серьезна: свист может быть вызван астмой, хрипота - кислотным рефлюксом. Кстати, 91% случаев рак легких диагностируют у людей старше 55 лет.
Читайте также: Эти продукты влияют на потенцию лучше всего
Поэтому не бойтесь проходить проверку. Скорее всего, причиной симптомов является не рак, а если это он, то своевременная проверка только увеличит ваши шансы на успешное лечение.
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