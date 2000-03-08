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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, от какой смертельной болезни может спасти виноград

Ученые рассказали, от какой смертельной болезни может спасти виноград Исследование провели специалисты из США.

Исследователи из Института рака в штате Пенсильвания (США), нашли в винограде ключ к борьбе с раком толстой кишки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Несмотря на то, что виноград часто подвергается критике из-за высокого содержания сахара, он также считается природным источником мощных антиоксидантов – полифенолов. Эти вещества способны замедлять или предотвращать развитие многих видов рака.

Недавнее исследование показало, что соединения, содержащиеся в кожуре и семечках винограда, могут эффективно бороться с раком толстой кишки. Это третий по распространенности вид онкологии в мире, который в среднем встречается у 5% мужчин и 4% женщин.

«Комбинация ресвератрола и экстракта виноградных косточек очень эффективна при убийстве раковых клеток толстой кишки», — заявил автор исследования Джейрам Ванамала.

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Эксперты считают, что их открытие способно дать толчок развитию нового препарата для клинического тестирования. В случае успеха эти соединения затем могут быть использованы при создании лекарств для профилактики рака толстой кишки и снижения риска рецидива заболевания у тех, кто его успешно перенес.
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 Теги: виноград, рак

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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