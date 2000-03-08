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Раздел: Медицина  
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Названы элементарные способы для избавления от отеков

Названы элементарные способы для избавления от отеков Советы для эффективного снятия отёчности лица и конечностей.

При отечности лица отлично помогает криомассаж. Массируйте лицо кусочками льда так долго, как только сможете. Отлично, если у вас в морозилке всегда будут лежать кубики из замороженного настоя ромашки или мяты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Схожим эффектом обладают и специальные противоотечные маски, а также подтягивающие кремы-лифтинги, приобрести которые можно в аптеке. Но даже косметологи признаются – обычный лед работает ничуть не хуже.

«Отлично «работает» проверенное народное средство — компресс из свежего картофеля или ломтиков свежего огурца. Порежьте тонко свежие огурчике или натрите на терке свежий картофель и наложите на все лицо минут на 15-20», — говорит косметолог.

Отлично действуют и легкие мочегонные средства. Только не спешите пить таблетки – это не так безопасно, как кажется. Лучше воспользуйтесь давно известными рецептами травяных отваров – толокнянки, можжевельника и березовых почек. Можно также выпить стаканчик свежевыжатого сельдереевого сока с водой (разбавлять в пропорции 1 к 1).

Если у вас затекают ноги, лучшее, что можно сделать, – поднять их как можно выше и самому прилечь на диван (под ноги можно подложить подушки так, чтобы они были как можно выше, в идеале выше уровня сердца) — это способствует оттоку крови.

Отлично помогает и такой напиток – литром кипятка заливаем 4 ст. ложки льняного семени, кипятим 10-15 мин. Накрываем кастрюльку крышкой и даем настояться 1 час. Для вкуса можно добавить лимонную дольку. Пить горячим по полстакана раза 2 в день с утра с промежутком в 1,5-2 часа.

При комплексных отеках поможет петрушка. Кстати, это еще и отличная профилактика. Чтобы не было отеков, ешьте эту зелень во время приемов пищи.

Если же вы таки допустили легкую отечность, спасет настой петрушки. Пропускаем через мясорубку коренья и зелень петрушки. 1 стакан полученной массы заливаем двумя стаканами крутого кипятка, и как следует настаиваем. Пить по трети стакана в теплом виде.

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При хронических отеках рекомендуется принимать этот напиток дважды в день, перед этим настаивая не менее 10 часов.
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 Теги: отёки, лицо

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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