Раздел: Медицина
Врачи рассказали, для кого опасно похудение
Исследование провели норвежские учёные.
Считается, что избавление от лишних килограммов приносит здоровью человека несомненную пользу. Но, судя по результатам нового исследования ученых из Норвегии, это не так. В частности, специалисты заключили: при болезнях сердца снижение веса не помогает улучшить людям самочувствие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Полученные норвежскими медиками сведения опубликованы в Journal of the American College of Cardiology. Выводы ученых базируются на результатах наблюдений за более 3 тыс. пациентов с больным сердцем.
Согласно резюме исследователей, похудение не улучшает состояние и не помогает продлить жизнь людям с ишемической болезнью сердца (ИБС). Но увеличение физической активности, независимо от того, ведет это к снижению веса или нет, действительно снижает риск смерти для этих пациентов, — причем, значительно.
Наблюдение ученых за пациентами с ИБС охватило 16-летний период. За это время было зарегистрировано 1 493 случая смерти. Половина из них (55%) стала следствием сердечной патологии.
Проанализировав эти случаи, специалисты сделали вывод, который многих удивит: «Увеличение веса не связано с ростом показателей смертности».
По словам авторов работы, главное для сердечников – это не сброс веса, а регулярная физическая активность. Хотя бы небольшая.
Ученые обнаружили, что риск смертности у наблюдаемых ими пациентов снижался даже при довольно низком уровне физической активности. У тех испытуемых, кто выполнял легкие физические упражнения в течение 150 минут в неделю, риск смерти сокращался на 19%, — чего не было у физически неактивных пациентов. Если уровень физической активности был более значительным, риск смерти снижался на 36%.
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В свою очередь, похудение было связано с повышением данного риска на целых 30%, — правда, для тех пациентов, кто к началу исследования итак имел нормальный вес.
Считается, что избавление от лишних килограммов приносит здоровью человека несомненную пользу. Но, судя по результатам нового исследования ученых из Норвегии, это не так. В частности, специалисты заключили: при болезнях сердца снижение веса не помогает улучшить людям самочувствие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Полученные норвежскими медиками сведения опубликованы в Journal of the American College of Cardiology. Выводы ученых базируются на результатах наблюдений за более 3 тыс. пациентов с больным сердцем.
Согласно резюме исследователей, похудение не улучшает состояние и не помогает продлить жизнь людям с ишемической болезнью сердца (ИБС). Но увеличение физической активности, независимо от того, ведет это к снижению веса или нет, действительно снижает риск смерти для этих пациентов, — причем, значительно.
Наблюдение ученых за пациентами с ИБС охватило 16-летний период. За это время было зарегистрировано 1 493 случая смерти. Половина из них (55%) стала следствием сердечной патологии.
Проанализировав эти случаи, специалисты сделали вывод, который многих удивит: «Увеличение веса не связано с ростом показателей смертности».
По словам авторов работы, главное для сердечников – это не сброс веса, а регулярная физическая активность. Хотя бы небольшая.
Ученые обнаружили, что риск смертности у наблюдаемых ими пациентов снижался даже при довольно низком уровне физической активности. У тех испытуемых, кто выполнял легкие физические упражнения в течение 150 минут в неделю, риск смерти сокращался на 19%, — чего не было у физически неактивных пациентов. Если уровень физической активности был более значительным, риск смерти снижался на 36%.
Читайте также: Диетолог назвал семь продуктов, которые нельзя есть натощак
В свою очередь, похудение было связано с повышением данного риска на целых 30%, — правда, для тех пациентов, кто к началу исследования итак имел нормальный вес.
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