Врачи рассказали, для кого опасно похудение

Считается, что избавление от лишних килограммов приносит здоровью человека несомненную пользу. Но, судя по результатам нового исследования ученых из Норвегии, это не так. В частности, специалисты заключили: при болезнях сердца снижение веса не помогает улучшить людям самочувствие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Полученные норвежскими медиками сведения опубликованы в Journal of the American College of Cardiology. Выводы ученых базируются на результатах наблюдений за более 3 тыс. пациентов с больным сердцем.Согласно резюме исследователей, похудение не улучшает состояние и не помогает продлить жизнь людям с ишемической болезнью сердца (ИБС). Но увеличение физической активности, независимо от того, ведет это к снижению веса или нет, действительно снижает риск смерти для этих пациентов, — причем, значительно.Наблюдение ученых за пациентами с ИБС охватило 16-летний период. За это время было зарегистрировано 1 493 случая смерти. Половина из них (55%) стала следствием сердечной патологии.Проанализировав эти случаи, специалисты сделали вывод, который многих удивит: «Увеличение веса не связано с ростом показателей смертности».По словам авторов работы, главное для сердечников – это не сброс веса, а регулярная физическая активность. Хотя бы небольшая.Ученые обнаружили, что риск смертности у наблюдаемых ими пациентов снижался даже при довольно низком уровне физической активности. У тех испытуемых, кто выполнял легкие физические упражнения в течение 150 минут в неделю, риск смерти сокращался на 19%, — чего не было у физически неактивных пациентов. Если уровень физической активности был более значительным, риск смерти снижался на 36%.В свою очередь, похудение было связано с повышением данного риска на целых 30%, — правда, для тех пациентов, кто к началу исследования итак имел нормальный вес.