Простые меры профилактики повторного инфаркта или инсульта

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Над человеком, перенесшим инфаркт или инсульт, нависает серьезная опасность того, что приступ может повториться и последствия уже будут более печальными. По статистике, второй криз в 70% случаев заканчивается смертью больного.Медики утверждают, что всем людям после того, как они уже один раз перенесли инфаркт либо инсульт, следует быть предельно осторожными и бережно относиться к своему здоровью, выполняя несложные меры профилактики, которые в будущем могут спасти им жизнь.У курильщиков риск возникновения данных приступов гораздо выше, чем у тех людей, которые не курят.Не нужно тренироваться в тренажерном зале до упаду. Достаточно просто ежедневно ходить пешком по 5-7 км для поддержания сердца и сосудов в тонусе.. А это значит, что нужно перейти на здоровое сбалансированное питание, преобладать в котором будут свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень, нежирное мясо и рыба, морепродукты, бобовые, злаковые, а также вода.Это необходимо для того, чтобы здоровье человека находилось под чутким контролем профессионала.. Нервное перенапряжение негативно отражается на состоянии человека, что в итоге может привести к повторному инсульту или инфаркту, поэтому нужно держать свои эмоции в кулаке и не позволять окружающим влиять на ваше здоровье.К слову, перечисленные меры профилактики можно выполнять и в качестве предупредительных средств против любых заболеваний сердечно-сосудистой системы.