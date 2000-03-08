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Раздел: Медицина  
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Простые меры профилактики повторного инфаркта или инсульта

Простые меры профилактики повторного инфаркта или инсультаПеренести повторный сердечный приступ может далеко не каждый.

Над человеком, перенесшим инфаркт или инсульт, нависает серьезная опасность того, что приступ может повториться и последствия уже будут более печальными. По статистике, второй криз в 70% случаев заканчивается смертью больного.

Медики утверждают, что всем людям после того, как они уже один раз перенесли инфаркт либо инсульт, следует быть предельно осторожными и бережно относиться к своему здоровью, выполняя несложные меры профилактики, которые в будущем могут спасти им жизнь.

Что делать, чтобы не случился повторный инсульт или инфаркт?

Бросить курить. У курильщиков риск возникновения данных приступов гораздо выше, чем у тех людей, которые не курят.

Больше двигаться. Не нужно тренироваться в тренажерном зале до упаду. Достаточно просто ежедневно ходить пешком по 5-7 км для поддержания сердца и сосудов в тонусе.

Не допускать повышения уровня сахара и холестерина в крови. А это значит, что нужно перейти на здоровое сбалансированное питание, преобладать в котором будут свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень, нежирное мясо и рыба, морепродукты, бобовые, злаковые, а также вода.

Не реже двух раз в год посещать лечащего врача. Это необходимо для того, чтобы здоровье человека находилось под чутким контролем профессионала.

Избегать стрессов и конфликтов. Нервное перенапряжение негативно отражается на состоянии человека, что в итоге может привести к повторному инсульту или инфаркту, поэтому нужно держать свои эмоции в кулаке и не позволять окружающим влиять на ваше здоровье.

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К слову, перечисленные меры профилактики можно выполнять и в качестве предупредительных средств против любых заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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 Теги: инфаркт, инсульт, профилактика

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Сегодня, 11:37 » Автор: Валерия Янобекова
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