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Раздел: Медицина  
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Что делать, чтобы замедлить естественное старение организма

Что делать, чтобы замедлить естественное старение организмаАмериканские ученые нашли новый способ, который эффективно сохраняет молодость.

На сегодняшний день еще не изобретено средство, которое бы на 100% останавливало естественные процессы старения человеческого организма.

Инъекции красоты, правильное питание, комплексный уход за телом, совершенствование знаний и прочие меры, конечно же, обладают эффективностью, но все равно с определенного возраста мужчины и женщины начинают стареть, если не внешне, то внутренне - точно.

Американские ученые провели глобальное исследование, в котором принимали участие более пяти тысяч человек, пришли к выводу, что выход все-таки есть и заключается он в занятиях спортом.

По мнению исследователей, бег трусцой может помочь сохранить молодость и приостановить естественное старение, но только в том случае, если человек будет бегать не менее пяти раз в неделю и уделять этому занятию, минимум, 30-40 минут в день.

Оказывается, наибольшим риском постареть раньше своих сверстников имеют люди, ведущие малоподвижный образ жизни.

Статистика показывает, что спортсмены, тренирующиеся регулярно и интенсивно обладают теломерами (белковые окончания хромосом) по длине значительно превосходящими те, которые имеются у людей, не занимающихся спортом.

По сути, ученые называют теломеры - биологическими часами человека и чем длиннее они, тем позже его организм поддастся естественному старению.

Более того, если человек будет регулярно тренироваться, а именно бегать трусцой, то он автоматически вычеркнет себя из группы риска преждевременной смерти, а также множества серьезных возрастных заболеваний.

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Ученые рекомендуют ежедневно выполнять комплекс физических упражнений всем без исключения в течение всей жизни, только так можно будет оттянуть старение на несколько лет, а может даже и десятков, вперед.
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 Теги: старение, замедление, бег

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Сегодня, 13:57 » Автор: Валерия Янобекова
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