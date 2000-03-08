Что делать, чтобы замедлить естественное старение организма

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На сегодняшний день еще не изобретено средство, которое бы на 100% останавливало естественные процессы старения человеческого организма.Инъекции красоты, правильное питание, комплексный уход за телом, совершенствование знаний и прочие меры, конечно же, обладают эффективностью, но все равно с определенного возраста мужчины и женщины начинают стареть, если не внешне, то внутренне - точно.Американские ученые провели глобальное исследование, в котором принимали участие более пяти тысяч человек, пришли к выводу, что выход все-таки есть и заключается он в занятиях спортом.По мнению исследователей, бег трусцой может помочь сохранить молодость и приостановить естественное старение, но только в том случае, если человек будет бегать не менее пяти раз в неделю и уделять этому занятию, минимум, 30-40 минут в день.Оказывается, наибольшим риском постареть раньше своих сверстников имеют люди, ведущие малоподвижный образ жизни.Статистика показывает, что спортсмены, тренирующиеся регулярно и интенсивно обладают теломерами (белковые окончания хромосом) по длине значительно превосходящими те, которые имеются у людей, не занимающихся спортом.По сути, ученые называют теломеры - биологическими часами человека и чем длиннее они, тем позже его организм поддастся естественному старению.Более того, если человек будет регулярно тренироваться, а именно бегать трусцой, то он автоматически вычеркнет себя из группы риска преждевременной смерти, а также множества серьезных возрастных заболеваний.Ученые рекомендуют ежедневно выполнять комплекс физических упражнений всем без исключения в течение всей жизни, только так можно будет оттянуть старение на несколько лет, а может даже и десятков, вперед.