Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает

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Брокколи вмещает в себе множество витаминов и питательных веществ, за счет чего переоценить ее свойства для здоровья человека просто невозможно. Что тут говорить, если по количеству белка и аминокислот лизина и триптофана мясо уступает брокколи. Единственное отличие - белок в этой капусте имеет растительное происхождение, а значит усваивается быстрее и не приводит к чрезмерной нагрузке на органы ЖКТ.- снижает уровень холестерина в сосудах, тем самым очищая их и сохраняя эластичность;- предотвращает развитие остеопороза;- заботится о состоянии волос и ногтей;- защищает от всех видов онкологии, ликвидируя раковые клетки не позволяя им делиться;- содержит Омега-3 жирные кислоты, а потому ее можно употреблять в качестве профилактики старческого слабоумия и атеросклероза;- стимулирует иммунную систему;- улучшает состав крови, ускоряет кровообращение;- предупреждает ухудшение зрения и развитие глазных заболеваний, например, катаракты;- успокаивает нервы, поэтому полезна людям с расшатанной нервной системой и тем, кто подвержен стрессам;- налаживает обмен веществ и позволяет забыть о запорах;- помогает избавляться от лишних килограммов, даже если кушать ее жаренной и запеченной в духовке с маслом;- излечивает заболевания желудка, так как обогащена клетчаткой и другими полезными веществами.Медики рекомендуют есть брокколи настолько часто, насколько это возможно, как как пользу здоровью она приносит колоссальную.