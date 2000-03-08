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Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает
Этот сорт капусты называют одним из самых полезных.
Брокколи вмещает в себе множество витаминов и питательных веществ, за счет чего переоценить ее свойства для здоровья человека просто невозможно. Что тут говорить, если по количеству белка и аминокислот лизина и триптофана мясо уступает брокколи. Единственное отличие - белок в этой капусте имеет растительное происхождение, а значит усваивается быстрее и не приводит к чрезмерной нагрузке на органы ЖКТ.
Об этих полезных свойствах брокколи вы могли даже не догадываться:
- снижает уровень холестерина в сосудах, тем самым очищая их и сохраняя эластичность;
- предотвращает развитие остеопороза;
- заботится о состоянии волос и ногтей;
- защищает от всех видов онкологии, ликвидируя раковые клетки не позволяя им делиться;
- содержит Омега-3 жирные кислоты, а потому ее можно употреблять в качестве профилактики старческого слабоумия и атеросклероза;
- стимулирует иммунную систему;
- улучшает состав крови, ускоряет кровообращение;
- предупреждает ухудшение зрения и развитие глазных заболеваний, например, катаракты;
- успокаивает нервы, поэтому полезна людям с расшатанной нервной системой и тем, кто подвержен стрессам;
- налаживает обмен веществ и позволяет забыть о запорах;
- помогает избавляться от лишних килограммов, даже если кушать ее жаренной и запеченной в духовке с маслом;
- излечивает заболевания желудка, так как обогащена клетчаткой и другими полезными веществами.
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Медики рекомендуют есть брокколи настолько часто, насколько это возможно, как как пользу здоровью она приносит колоссальную.
Брокколи вмещает в себе множество витаминов и питательных веществ, за счет чего переоценить ее свойства для здоровья человека просто невозможно. Что тут говорить, если по количеству белка и аминокислот лизина и триптофана мясо уступает брокколи. Единственное отличие - белок в этой капусте имеет растительное происхождение, а значит усваивается быстрее и не приводит к чрезмерной нагрузке на органы ЖКТ.
Об этих полезных свойствах брокколи вы могли даже не догадываться:
- снижает уровень холестерина в сосудах, тем самым очищая их и сохраняя эластичность;
- предотвращает развитие остеопороза;
- заботится о состоянии волос и ногтей;
- защищает от всех видов онкологии, ликвидируя раковые клетки не позволяя им делиться;
- содержит Омега-3 жирные кислоты, а потому ее можно употреблять в качестве профилактики старческого слабоумия и атеросклероза;
- стимулирует иммунную систему;
- улучшает состав крови, ускоряет кровообращение;
- предупреждает ухудшение зрения и развитие глазных заболеваний, например, катаракты;
- успокаивает нервы, поэтому полезна людям с расшатанной нервной системой и тем, кто подвержен стрессам;
- налаживает обмен веществ и позволяет забыть о запорах;
- помогает избавляться от лишних килограммов, даже если кушать ее жаренной и запеченной в духовке с маслом;
- излечивает заболевания желудка, так как обогащена клетчаткой и другими полезными веществами.
Читайте также: Названы элементарные способы для избавления от отеков
Медики рекомендуют есть брокколи настолько часто, насколько это возможно, как как пользу здоровью она приносит колоссальную.
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