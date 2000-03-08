» » Найдена альтернатива: ученые могут создать искусственные вены
Раздел: Медицина  
0

Найдена альтернатива: ученые могут создать искусственные вены

Найдена альтернатива: ученые могут создать искусственные веныДля людей с почечной недостаточностью это станет настоящим спасением.

Почечная недостаточность — очень неприятное заболевание. Мало того, что это больно, а в ряде случаев и смертельно, так ещё приходится использовать специальные машины для диализа (очистки) крови. И хотя пока учёные не нашли способа дёшево клонировать органы для пересадки, но, по крайней мере, смогли немного облегчить процесс лечения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.

Компания Lucquin разработала имплант Aditlys на основе полимера, который можно подключить к кровеносным сосудам человека и создать синтетическую вену, которую можно затем подключать к диализной машине. По сути такой себе шлюз.

Имплант представляет собой полый каркас, стимулирует рост ткани и постепенно растворяется в крови через пару месяцев. Для стимуляции используется целый спектр воздействий как физического, так и химического плана.

У больных с почечной недостаточностью в вену приходится имплантировать пластиковую трубку, поскольку сами вены не выдерживают процедур очистки крови. И потому новая разработка может помочь.

Читайте также: Американские ученые научились создавать искусственные мышцы

Плюс пластиковые катетера могут легко перекрываться, также они является рассадниками микробов и, наконец, требуют регулярной замены. Aditlys, во всяком случае теоретически, должен быть намного лучше.

Разумеется, впереди ещё несколько лет клинических испытаний и ввод в эксплуатацию. Но, вероятно, в будущем имплант позволит решить некоторые из проблем у больных.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: вены, искусственные, части тела

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
     83
     0

Похожие новости по теме

Распространенные заблуждения о донорской сдаче крови Распространенные заблуждения о донорской сдаче крови

Медики опровергли самые популярные убеждения людей о донорстве.

Почечная недостаточность: основные симптомы Почечная недостаточность: основные симптомы

Почечная недостаточность – это патологическое состояние, при котором частично или полностью утрачивается способность почек образовывать и (или) выделять мочу.

Как облегчить приступ почечной колики Как облегчить приступ почечной колики

Почечная колика: что делать, если случился приступ почечной колики и как облегчить состояние больного?

Ученые научились быстро, просто и дешево диагностировать диабет Ученые научились быстро, просто и дешево диагностировать диабет

Для этого был создан специальный микрочип.

Учёные научились изготавливать прозрачный керамический имлантат Учёные научились изготавливать прозрачный керамический имлантат

Учёные наконец-таки добились ожидаемого результата: с помощью длительных кропотливых работ с химическими препаратами они научились изготавливать прозрачные керамические имплантаты. Они брали обычный керамический материал, который чаще всего используют в стоматологии для изготовления зубных коронок, долго «химичили» над ним и в


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх