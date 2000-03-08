Раздел: Медицина
Найдена альтернатива: ученые могут создать искусственные вены
Для людей с почечной недостаточностью это станет настоящим спасением.
Почечная недостаточность — очень неприятное заболевание. Мало того, что это больно, а в ряде случаев и смертельно, так ещё приходится использовать специальные машины для диализа (очистки) крови. И хотя пока учёные не нашли способа дёшево клонировать органы для пересадки, но, по крайней мере, смогли немного облегчить процесс лечения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.
Компания Lucquin разработала имплант Aditlys на основе полимера, который можно подключить к кровеносным сосудам человека и создать синтетическую вену, которую можно затем подключать к диализной машине. По сути такой себе шлюз.
Имплант представляет собой полый каркас, стимулирует рост ткани и постепенно растворяется в крови через пару месяцев. Для стимуляции используется целый спектр воздействий как физического, так и химического плана.
У больных с почечной недостаточностью в вену приходится имплантировать пластиковую трубку, поскольку сами вены не выдерживают процедур очистки крови. И потому новая разработка может помочь.
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Плюс пластиковые катетера могут легко перекрываться, также они является рассадниками микробов и, наконец, требуют регулярной замены. Aditlys, во всяком случае теоретически, должен быть намного лучше.
Разумеется, впереди ещё несколько лет клинических испытаний и ввод в эксплуатацию. Но, вероятно, в будущем имплант позволит решить некоторые из проблем у больных.
Почечная недостаточность — очень неприятное заболевание. Мало того, что это больно, а в ряде случаев и смертельно, так ещё приходится использовать специальные машины для диализа (очистки) крови. И хотя пока учёные не нашли способа дёшево клонировать органы для пересадки, но, по крайней мере, смогли немного облегчить процесс лечения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.
Компания Lucquin разработала имплант Aditlys на основе полимера, который можно подключить к кровеносным сосудам человека и создать синтетическую вену, которую можно затем подключать к диализной машине. По сути такой себе шлюз.
Имплант представляет собой полый каркас, стимулирует рост ткани и постепенно растворяется в крови через пару месяцев. Для стимуляции используется целый спектр воздействий как физического, так и химического плана.
У больных с почечной недостаточностью в вену приходится имплантировать пластиковую трубку, поскольку сами вены не выдерживают процедур очистки крови. И потому новая разработка может помочь.
Читайте также: Американские ученые научились создавать искусственные мышцы
Плюс пластиковые катетера могут легко перекрываться, также они является рассадниками микробов и, наконец, требуют регулярной замены. Aditlys, во всяком случае теоретически, должен быть намного лучше.
Разумеется, впереди ещё несколько лет клинических испытаний и ввод в эксплуатацию. Но, вероятно, в будущем имплант позволит решить некоторые из проблем у больных.
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