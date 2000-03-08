Найдена альтернатива: ученые могут создать искусственные вены

Похожие новости по теме

Почечная недостаточность – это патологическое состояние, при котором частично или полностью утрачивается способность почек образовывать и (или) выделять мочу.

Почечная колика: что делать, если случился приступ почечной колики и как облегчить состояние больного?

Учёные наконец-таки добились ожидаемого результата: с помощью длительных кропотливых работ с химическими препаратами они научились изготавливать прозрачные керамические имплантаты. Они брали обычный керамический материал, который чаще всего используют в стоматологии для изготовления зубных коронок, долго «химичили» над ним и в