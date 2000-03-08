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Раздел: Медицина  
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Ученые назвали витамин, снижающий риск появления рака

Ученые назвали витамин, снижающий риск появления рака Важное исследование провели в Канаде.

Витамин D имеет выраженное антираковое действие, утверждают специалисты Национального онкологического центра в Токио, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.

По данным новейшего исследования, опубликованным в British Medical Journal, высокая концентрация витамина D в крови снижает риск развития онкологических заболеваний, в частности рака печени и молочной железы.

Менее выраженный эффект при раке груди отмечается у женщин в период пременопаузы — ученые объясняют это возрастными физиологическими изменениями.

Витамины человек получает с пищей, а витамин D синтезируется также в его организме: под воздействием ультрафиолетовых лучей холекальциферол превращается в витамин D3, активизирующий усвоение кальция и фосфора — «строителей» костной ткани.

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Среди продуктов по содержанию «солнечного» витамина лидируют жирная морская рыба и, соответственно, рыбий жир, а также печень, молоко и яйца.
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 Теги: витамин, рак

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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