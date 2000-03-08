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Медики вычислили безопасную дневную дозу сахара

Медики вычислили безопасную дневную дозу сахара Эксперт ВОЗ рассказал, какое максимальное количество сахара можно употреблять.

Взрослые должны потреблять максимум 6 чайных ложек сахара в день, если они хотят избежать риска для здоровья, призвала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Из сладостей люди должны получать не более 5 процентов суточного потребления энергии, заявило Агентство здравоохранения Объединенных Наций сославшись на «совокупность доказательств в отношении взаимосвязи между потреблением свободных сахаров и массы тела и кариеса».

«Ожирение теперь влияет на полмиллиарда людей в мире и находится на подъеме во всех возрастных группах, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов» — сказал Франческо Бранка, директор департамента ВОЗ по здоровому развитию и питанию, добавив, что свободные сахара являются главным виновником этой эпидемии.

Свободные сахара это моносахариды и дисахариды, которые добавляются в пищевые продукты производителями и присутствующие в натуральных продуктах, таких как мед, сиропы, фруктовые соки и фруктовые концентраты.

5 процентов от общего потребления калорий эквивалентно 25 граммам сахара — около 6 чайных ложек — сахара в день для взрослого человека нормального веса.

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Бранка также заявил, что злоупотребление сахаром является таким же фактором риска, как злоупотребление жирами, солью и недостаток физических упражнений, а также его можно сравнить с курением.
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 Теги: сахар, ВОЗ

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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