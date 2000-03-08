Раздел: Медицина
Немецкие ученые назвали неожиданную причину болезней почек
Как выяснилось, 24% случаев почечной недостаточности связаны с другим заболеванием.
В течение дня кровь успевает пройти через почки в среднем 300 раз, работой по очищению крови от вредных или балластных веществ занимаются миллионы мельчайших почечных телец и канальцев, образующих нефроны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Однако повышенное артериальное давление нарушает работы этой сложной системы. По словам профессора Бернхарда Кремера из университетской больницы Майнца (Германия), утрата нефронов происходит в течение жизни и у здоровых людей. Но у больных гипертонией этот процесс сильно ускоряется, так что к концу жизни потенциал почек по очистке крови от обменных шлаков значительно снижается.
Нефрологи Германии полагают, что почечную недостаточность можно в 24% случаев свести к последствиям гипертонии. Многие неприятные ситуации можно предотвратить при своевременной и правильной терапии повышенного артериального давления. Немецкая лига высокого давления призывает регулярно проверять функцию почек при гипертензии.
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Это осуществляется за счет измерения концентрации альбумина в моче – он в выделяется в повышенном количестве при различных почечных заболеваниях.
В течение дня кровь успевает пройти через почки в среднем 300 раз, работой по очищению крови от вредных или балластных веществ занимаются миллионы мельчайших почечных телец и канальцев, образующих нефроны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Однако повышенное артериальное давление нарушает работы этой сложной системы. По словам профессора Бернхарда Кремера из университетской больницы Майнца (Германия), утрата нефронов происходит в течение жизни и у здоровых людей. Но у больных гипертонией этот процесс сильно ускоряется, так что к концу жизни потенциал почек по очистке крови от обменных шлаков значительно снижается.
Нефрологи Германии полагают, что почечную недостаточность можно в 24% случаев свести к последствиям гипертонии. Многие неприятные ситуации можно предотвратить при своевременной и правильной терапии повышенного артериального давления. Немецкая лига высокого давления призывает регулярно проверять функцию почек при гипертензии.
Читайте также: Медики вычислили безопасную дневную дозу сахара
Это осуществляется за счет измерения концентрации альбумина в моче – он в выделяется в повышенном количестве при различных почечных заболеваниях.
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