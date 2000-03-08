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Врачи назвали главные причины варикоза
Медики объяснили, кто подвержен риску развития варикозного расширения вен.
Варикоз - это заболевание, при котором периферические вены вздуваются и становятся заметными на нижних конечностях. Нарушается отток крови и кровообращение сильно замедляется, в результате чего могут появиться другие более серьезные проблемы со здоровьем, потому что в таком случае вены испытывают сильное давление и растягиваются.
По мнению ученых и статистическим данным, в мире каждый четвертый человек страдает от варикоза. Сам Гиппократ пытался в свое время найти эффективный метод лечения этого недуга.
Во времена египетских фараонов вовсю использовались эластичные бинты, позволяющие предупредить варикоз или же улучшить состояние больного.
Варикозное расширение вен может привести к серьезным заболеваниям, если его не лечить:
- тромбоэмболия;
- тромбофлебит;
- трофическая язва;
- венозная недостаточность.
Главные причины варикоза, о которых вы должны знать:
- наследственная предрасположенность;
- беременность;
- ожирение;
- тяжелый физический труд;
- длительное пребывание тела в одном и том же положении;
- злоупотребление алкоголем и сигаретами может привести к неправильному функционированию сосудистой системы, что приводит к воспалению венозных стенок и образуется благоприятная среда для развития варикозного расширения вен.
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При появлении характерных сосудистых звездочек на ногах синего или фиолетового оттенков необходимо незамедлительно обратиться к вару.
Варикоз - это заболевание, при котором периферические вены вздуваются и становятся заметными на нижних конечностях. Нарушается отток крови и кровообращение сильно замедляется, в результате чего могут появиться другие более серьезные проблемы со здоровьем, потому что в таком случае вены испытывают сильное давление и растягиваются.
По мнению ученых и статистическим данным, в мире каждый четвертый человек страдает от варикоза. Сам Гиппократ пытался в свое время найти эффективный метод лечения этого недуга.
Во времена египетских фараонов вовсю использовались эластичные бинты, позволяющие предупредить варикоз или же улучшить состояние больного.
Варикозное расширение вен может привести к серьезным заболеваниям, если его не лечить:
- тромбоэмболия;
- тромбофлебит;
- трофическая язва;
- венозная недостаточность.
Главные причины варикоза, о которых вы должны знать:
- наследственная предрасположенность;
- беременность;
- ожирение;
- тяжелый физический труд;
- длительное пребывание тела в одном и том же положении;
- злоупотребление алкоголем и сигаретами может привести к неправильному функционированию сосудистой системы, что приводит к воспалению венозных стенок и образуется благоприятная среда для развития варикозного расширения вен.
Читайте также: Найдена альтернатива: ученые могут создать искусственные вены
При появлении характерных сосудистых звездочек на ногах синего или фиолетового оттенков необходимо незамедлительно обратиться к вару.
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