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Врачи назвали главные причины варикоза

Врачи назвали главные причины варикозаМедики объяснили, кто подвержен риску развития варикозного расширения вен.

Варикоз - это заболевание, при котором периферические вены вздуваются и становятся заметными на нижних конечностях. Нарушается отток крови и кровообращение сильно замедляется, в результате чего могут появиться другие более серьезные проблемы со здоровьем, потому что в таком случае вены испытывают сильное давление и растягиваются.

По мнению ученых и статистическим данным, в мире каждый четвертый человек страдает от варикоза. Сам Гиппократ пытался в свое время найти эффективный метод лечения этого недуга.

Во времена египетских фараонов вовсю использовались эластичные бинты, позволяющие предупредить варикоз или же улучшить состояние больного.

Варикозное расширение вен может привести к серьезным заболеваниям, если его не лечить:

- тромбоэмболия;

- тромбофлебит;

- трофическая язва;

- венозная недостаточность.

Главные причины варикоза, о которых вы должны знать:

- наследственная предрасположенность;

- беременность;

- ожирение;

- тяжелый физический труд;

- длительное пребывание тела в одном и том же положении;

- злоупотребление алкоголем и сигаретами может привести к неправильному функционированию сосудистой системы, что приводит к воспалению венозных стенок и образуется благоприятная среда для развития варикозного расширения вен.

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При появлении характерных сосудистых звездочек на ногах синего или фиолетового оттенков необходимо незамедлительно обратиться к вару.
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 Теги: варикоз, причины

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Сегодня, 12:54 » Автор: Валерия Янобекова
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