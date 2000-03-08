Врачи назвали главные причины варикоза

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Варикоз - это заболевание, при котором периферические вены вздуваются и становятся заметными на нижних конечностях. Нарушается отток крови и кровообращение сильно замедляется, в результате чего могут появиться другие более серьезные проблемы со здоровьем, потому что в таком случае вены испытывают сильное давление и растягиваются.По мнению ученых и статистическим данным, в мире каждый четвертый человек страдает от варикоза. Сам Гиппократ пытался в свое время найти эффективный метод лечения этого недуга.Во времена египетских фараонов вовсю использовались эластичные бинты, позволяющие предупредить варикоз или же улучшить состояние больного.- тромбоэмболия;- тромбофлебит;- трофическая язва;- венозная недостаточность.- наследственная предрасположенность;- беременность;- ожирение;- тяжелый физический труд;- длительное пребывание тела в одном и том же положении;- злоупотребление алкоголем и сигаретами может привести к неправильному функционированию сосудистой системы, что приводит к воспалению венозных стенок и образуется благоприятная среда для развития варикозного расширения вен.При появлении характерных сосудистых звездочек на ногах синего или фиолетового оттенков необходимо незамедлительно обратиться к вару.