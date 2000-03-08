» » Кардиологи объяснили, в каких случаях нельзя заниматься самолечением
Раздел: Медицина  
0

Кардиологи объяснили, в каких случаях нельзя заниматься самолечением

Кардиологи объяснили, в каких случаях нельзя заниматься самолечениемЛюбой вид боли в области сердца должен насторожить человека.

Самым распространенным симптомом болезней сердца является боль. Она может быть колющей, давящей, ноющей, но практически в 100% случаев локализуется в области сердца. Иногда, болевой эффект может охватить участок под лопаткой или же левую руку.

В любом случае, какой бы боль в сердце не была, кардиологи рекомендуют немедленно обращаться к ним за помощью.

Никакого самолечения

Сердце - самый важный орган человеческого организма. Как только оно перестает биться, человек умирает. Это известно даже ребенку, поэтому игнорировать боли в сердце ни в коем случае нельзя, да и к тому же очень опасно, так как этот симптом может указывать на приближающийся инфаркт миокарда.

После 45 лет кардиологи рекомендуют проходить плановое обследование сердца и сосудов каждому без исключения. Такая мера профилактики позволит своевременно обнаружить сердечную недостаточность или нарушения в работе органа, что легче вылечить на начальной стадии развития, нежели в запущенной ситуации.

Какие бывают сердечные боли?

Давящая. Сигнализирует чаще всего о стенокардии. В основном, этому заболеванию подвержены курильщики и люди пожилого возраста. Может начать давить в области сердца из-за повышенного давления или физического перенапряжения.

Колющая. Этот вид боли в сердце красноречиво указывает человеку на то, что его нервная система страдает и не справляется с той нагрузкой, которую он на нее возложил. Медики называют это заболевание неврозом сердца.

Ноющая. Такая боль указывает на развитие миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы из-за перенесенного инфекционного заболевания, например, ангины или гриппа. Сопровождается практически всегда одышкой, аритмией, слабостью в теле и повышенной утомляемостью.

Читайте также: Эксперт объяснил, почему нужно есть гранат

Народная медицина, быть может, и обладает высокой эффективностью в лечении сердечных заболеваний, но использовать ее методы нужно лишь после консультации кардиолога, которому точно известно, уместны ли подобные средства в вашем случае.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сердце, боль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:12 » Автор: Валерия Янобекова
     1566
     0

Похожие новости по теме

Эти признаки могут указывать на возникающие заболевания сердца Эти признаки могут указывать на возникающие заболевания сердца

Кардиологи назвали симптомы, которые могут указывать на заболевание сердца.

Кардиологи назвали главные отличия гипертонического криза и инфаркта Кардиологи назвали главные отличия гипертонического криза и инфаркта

При появлении тех или иных симптомов медики рекомендуют немедленно вызывать «скорую помощь».

Профилактика и симптомы заболеваний сердца Профилактика и симптомы заболеваний сердца

Как проявляются болезни сердца, и в чем заключается их профилактика.

По каким тревожным «звоночкам» можно определить болезни сердца По каким тревожным «звоночкам» можно определить болезни сердца

Как могут маскироваться болезни сердца и как их распознать по первым «звоночкам» организма.

Боли в сердце: о чем они сигнализируют и как их облегчить Боли в сердце: о чем они сигнализируют и как их облегчить

Если у вас периодически появляется колющая боль в области сердца, стоит внимательно отнестись к своему здоровью и пойти к врачу.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх