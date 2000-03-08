» » Время поддержать организм: медики рассказали, как лечить авитаминоз
Раздел: Медицина  
0

Время поддержать организм: медики рассказали, как лечить авитаминоз

Время поддержать организм: медики рассказали, как лечить авитаминозМедики рассказали о популярных продуктах, которые помогут вам чувствовать себя лучше весной.

Авитаминоз уже подстерегает наши организмы, истощенные долгими холодами. Именно в начале весны мы не получаем в должной мере полезные вещества, витамины и микроэлементы, а "старые" запасы истощились. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как защититься от этого – мы спросили у врача.

О симптомах и продуктах, которые уберегут вас от усталости и бессилия вследствие весеннего авитаминоза, рассказала врач семейной медицины, диетолог Карина Дейнеко.

Больше всего уязвимы к авитаминозу весной – работающие граждане средних лет, а также – подростки, заметила врач. За маленькими детьми, по ее словам, уход более тщательный, питание – сбалансированное, поэтому до авитаминоза, как правило, дело не доходит. Плюс маленьких детей чаще осматривает педиатр, он сразу замечает признаки нехватки витаминов или микроэлементов.

Признаки авитаминоза
Чаще всего симптомы нехватки витаминов – мультикомплекснные, то есть, когда не хватает нескольких групп витаминов.

Нехватка витамина С – это частые простудные заболевания, кровоточивость десен, расслоение ногтей, общая утомляемость.

В основном на первом месте – нехватка витамина С. Он отвечает за иммунитет, поэтому как раз на период начала весны приходится значительная волна простудных заболеваний (плюс сырая погода). Также этот витамин "отвечает" за кроветворение и обмен веществ, поэтому из-за нехватки витамина С мы можем набирать лишние килограммы,
– пояснила диетолог.

Нехватка витаминов группы В – усталость, сонливость, депрессия, трещинки в уголках рта, выпадение волос, сухость кожи. Также они ответственны за умственную деятельность.

Чаще всего из группы витаминов В бывает нехватка В₉, ответственного за кроветворение и функционирование нервной системы, поэтому его недостаток как раз и вызывает то усталое, апатичное состояние организма.

Витамин D – на третьем месте по недостаче. Он синтезируется кожей под воздействием солнечных лучей, поэтому зимой он производится значительно меньше. Этот витамин отвечает за усвоение кальция, который в свою очередь ответственный за функционирование костной ткани – вот почему на февраль-март, особенно у людей пожилого возраста, часто случаются переломы в результате падения, проявления остеопороза.

Сухость и потрескивание локтей – свидетельствует о нехватке жирорастворимых витаминов – А, D, E.

К авитаминозу также относится и нехватка микроэлементов, чаще всего – цинка и меди. Сухость кожи и выпадение волос– тоже "их" симптом.

Если хотя бы несколько из этих признаков беспокоят вас – стоит улучшить свой рацион, чтобы предотвратить усиление авитаминоза. Если чувствуете себи из рук вон плохо – обратитесь к врачу.

Чем пополнить запасы организма
Витамин А есть: в корнеплодах, особенно моркови, яичном желтке, сливочном масле.

Источники витамина С: квашеные продукты – капуста, помидоры, огурцы. В частности, в капусте – ударная доза витамина С, а также там есть бактерии молочной кислоты, которые поддерживают микрофлору кишечника, а именно там производится 80% нашего иммунитета. Еще в квашеной капусте есть витамин U, который благоприятно влияет на слизистую оболочку желудка. Также источники витамина С – киви (2 штуки содержат суточную норму этого витамина), цитрусовые и все виды капусты.

Источники витаминов группы В: каши, сезонные корнеплоды, красный перец, яблоки, укроп, петрушка.

Витамином D богаты жирные сорта морской рыбы, сливочное масло, икра, яичные желтки. А вот в морепродуктах, выращенных не на свободе, этого витамина значительно меньше.

Витамин Е содержат все масла, в том числе и обычное подсолнечное.

Витаминный рацион
Общие рекомендации диетолога в борьбе с авитаминозом – спланировать свой рацион так: 50% – свежие овощи и фрукты или соленые, цитрусовые, киви, капуста, пророщенные зерна (любые – пшеница, гречиха).

Консервация не подходит. Я бы рекомендовала употреблять ее только по праздникам или когда очень уж любите. Там очень много соли, которая провоцирует процессы в организме, в результате чего "прыгает" давление, а также – избыток соли мешает усвоению других микроэлементов,
– пояснила врач.

Еще 25% рациона – должны составлять вареные крупы. Еще 25% – качественное мясо, рыба, кисломолочные продукты, яйца. Причем рыба – жирная морская, 2-3 раза в неделю, яйца – до 5 штук в неделю, масло – 25-30 граммов в сутки, орехов – граммов 40. Кисломолочных продуктов взрослому человеку достаточно 100-150 миллилитров в сутки.

Вы удивитесь, но чтобы не провоцировать авитаминоз – стоит отказаться от избытка кофеиносодержащих напитков. Они не бодрят, а наоборот.

Кофе, чай и другие кофеиносодержащие напитки мешают усваиваться витамину С. Поэтому при утомляемости, сонливости, слабости эти напитки лучше ограничить. А заменить их отваром шиповника – рекордсмен по содержанию витаминов, или компот из сухофруктов без сахара,
– рекомендовала диетолог.

Читайте также: Медики ответили на важные вопросы о витаминных комплексах

Свежевыжатые соки, фреши и смузи также богаты витаминами, но употреблять их стоит не более стакана в сутки, 150-200 миллилитров. Впрочем, по словам врача, все равно лучше съесть свежий фрукт.

О витаминах из аптек
Мультивитаминные добавки не следует принимать без рекомендации врача, потому что можно нанести себе больше вреда, чем пользы, – уверена Карина Дейнеко.

Витаминные комплексы следует назначать после печеночных проб и биохимического анализа крови. Потому что если есть нарушения работы печени или признаки дисбактериоза, например, то можно нанетси мультивитаминами организму вред,
– уточнила специалист.

Также врач при необходимости может назначить прием какого-то одного витамина, что будет более полезно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: авитаминоз, весна, медики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:12 » Автор: Едгар Букмирза
     946
     0

Похожие новости по теме

Медики развенчали популярные мифы о авитаминозе Медики развенчали популярные мифы о авитаминозе

Рассказываем, почему это болезнь, которой на самом деле нет

Авитаминоз зимой: главные признаки и способы лечения Авитаминоз зимой: главные признаки и способы лечения

Эксперты назвали 6 витаминов, необходимых в холодное время года.

Нехватка витаминов: главные симптомы Нехватка витаминов: главные симптомы

Не забывайте, что одними из главных пищевых добавок являются витамины.

Какие признаки укажут на дефицит витаминов Какие признаки укажут на дефицит витаминов

По каким признакам можно определить нехватку определенных витаминов в организме и как это исправить.

Какие витамины необходимы волосам и к чему приводит их нехватка Какие витамины необходимы волосам и к чему приводит их нехватка

Витамины – это органические соединения, они нужны в организме для того, чтобы он нормально развивался и функционировал. Витамины поступают в организм вместе с едой, а если нашему организму чего-то не хватает, то он сразу подает сигнал в виде плохого состояния ногтей, кожи, а также волос.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх