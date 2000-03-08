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Раздел: Медицина  
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МОЗ изменили правила учета пациентов: Ульяна Супрун поделилась комментарием в сети

МОЗ изменили правила учета пациентов: Ульяна Супрун поделилась комментарием в сетиТалонов и складов бумаги больше не будет.

Министерство здравоохранения Украины отменило старые формы первичной учетной документации. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Громким комментарием на своей странице в Facebook поделилась министр здравоохранения Ульяна Супрун.

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"В течение десятилетий врачи, медсестры и работники регистратуры заполняли вручную кипы бумаг. Они не имели практической необходимости, но занимали кучу сил врачей, часы ожидания пациентов и гектары леса. Однако в отличие от леса, который можно вырастить снова, нельзя вернуть время врачей и пациентов. Мы переходим на новую философию сбора статистики: должен заполняться только нужная информация, в удобном формате и месте", - говорится в сообщении.
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 Теги: Супрун, МОЗ, талоны

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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