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Раздел: Медицина  
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Не только морковка: офтальмологи назвали овощ, восстанавливающий зрение

Не только морковка: офтальмологи назвали овощ, восстанавливающий зрение Исследование провели учёные из Калифорнии.

Американские ученые в ходе исследования определили полезный продукт, употребление которого благоприятно сказывается на наших глазах, и помогает улучшить зрение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Ключ к хорошему зрению найден – введите в свой ежедневный рацион брокколи! Этот ценный овощ содержит соединение – индол-3-карбинол, которое способно очищать клетки нашего организма от токсинов. Это происходит благодаря активации белков арилуглеводородного рецептора, а это, в свою очередь, обеспечивает химическую детоксикацию сетчатки глаза.

Постепенно, в силу возраста рецепторы снижаются, параллельно снижается четкость зрения и здоровье глаз, что может привести к ухудшению зрения, развитию специфических заболеваний и даже слепоте. К сожалению, чтобы воспользоваться преимуществом важного соединения индол-3-карбинола, необходимо съесть очень большую порцию брокколи.

Поэтому группа ученых из Калифорнии решила добыть целебные молекулы, которые будут задействоваться для профилактики зрительной функции и для здоровья наших глаз. В ходе эксперимента было получено соединение, которое соответствует свойствам индол-3-карбинола, но имеет более мощный химический состав.

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Кроме того, что брокколи является незаменимым овощем для здоровья наших глаз, американские ученые называют еще ряд причин, по которым следует ввести брокколи в свой рацион.
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 Теги: зрение, овощ

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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