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Раздел: Медицина  
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Этот рецепт поможет вывести токсины из организма за 12 часов

Этот рецепт поможет вывести токсины из организма за 12 часов Лучший способ быстрой очистки от шлаков и токсинов.

Вас не устраивает цвет кожи лица, отсутствуют силы для физических и умственных нагрузок, появился лишний вес? А может еще и замучило плохое настроение и нервозность? Тогда вам стоит провести очищение организма. Или, как сейчас модно выражаться – сделать себе детокс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HeadInsider.

Мало кто слышал об этом слове, не говоря уже о его смысле. Если объяснять по-простому, то это метод, который позволит вам очистить организм от токсинов при помощи кардинального изменения рациона питания.

Благодаря ему вы достигнете позитивных результатов в улучшении внешнего вида и эмоционального состояния, откорректируете свои килограммы. И для этого не стоит тратить много сил, денежных ресурсов, и времени — будет достаточно всего одного дня.

Очищение организма: виды детокса

1. Использование детокса в утреннее время суток
Для эффективности программы по очищению организма нужно использовать зеленый напиток (смузи). Его рекомендуют употреблять перед началом трудодня. Чтобы его приготовить вам понадобятся следующие продукты:
- Огурец – 1 шт.
- Зелень шпината
- Яблоко – 1 шт.
- Половина авокадо

Все продукты тщательно вымойте под проточной водой. Затем порежьте их на небольшие ломтики и поместите в отдельный сосуд. Долейте туда небольшой объем воды. С помощью блендера приготовьте однородную массу.

2. Использование детокса в дневное время суток На протяжении дня нужно пить большое количество жидкости – приблизительно 2.5 л воды. Это будет способствовать выведению токсинов из организма. Кроме того, для повышения эффективности процедуры можно употреблять фрукты и ягоды. Во время очищения организма в обеденный перерыв нужно пить только воду с добавлением фруктов.

3. Использование детокса в вечернее время суток День подошел к концу, а ваш организм уже истощился. Хочется поужинать, но нельзя. Вместо привычного ужина сделайте себе коктейль из яблока, сельдерея, киви и банана. Чтобы придать напитку свежести добавьте мяту.

Приготовить его совсем несложно. Для этого вымойте одно яблоко и небольшую часть сельдерея (стебель). Очистите один киви и половину банана от кожуры. Все измельчите с помощью блендера.

Детали детокса

Не стоит забывать о голоде, который будет вас преследовать на протяжении всего дня. Предлагаем запивать его небольшими объемами воды. Посмотрите на результат по окончании пятнадцати минут. Если вы и дальше ощущаете голод, тогда можете скушать ягод. Благодаря этим методам вы сможете избавиться от лишнего веса (около двух килограмм).

Кроме того, вы заметите изменения в лучшую сторону состояния кожи лица. Следуйте этим рекомендациям, и вы будете ощущать себя на годы моложе и здоровее. Детокс – это не легкий метод, но ради эффективного результата его стоит делать хотя бы раз в неделю.

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При этом важно помнить, что при наличии проблем с ЖКТ очищение организма нужно сопровождать предварительной консультацией со своим лечащим врачом.
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 Теги: очищение организма, рецепт

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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