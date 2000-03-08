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Врачи назвали лучшие продукты для оптимизации давления
Употребление одного из этих продуктов также уменьшает вероятность образования тромбов.
Из-за различных сбоев в организме от перепадов кровяного давления страдают в настоящее время около четверти населения в мире. Медицинские специалисты рассказали о том, какие именно продукты способны регулировать артериальное давление человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Снижающие давление продукты — это то, что позволяет нормализовать его без применения опасных лекарств естественным образом. Говорить о проблеме можно, когда этот показатель превышает 120 на 80 мм рт. ст., в зависимости от возраста.
Учёные заявили о том, что контроль над артериальным давлением человека можно осуществлять с помощью определённых продуктов, регулярно потребляя их в определённых количествах. Так, употребление тёмного шоколада и фиолетового картофеля благоприятно сказывается на артериальном давлении, регулируя его. Также медицинские специалисты заметили, что с помощью употребления фиолетового картофеля в значительной степени уменьшается возможность возникновения тромбов в организме.
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Из-за флавоноидов тёмный шоколад способствует регулировке артериального давления, являясь, по сути, природным антиоксидантом. Учёные заметили, что для ощущения положительного эффекта шоколада, необходимо съедать не больше двух долек в день, так как превышение данного порога грозит ухудшениями.
Из-за различных сбоев в организме от перепадов кровяного давления страдают в настоящее время около четверти населения в мире. Медицинские специалисты рассказали о том, какие именно продукты способны регулировать артериальное давление человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Снижающие давление продукты — это то, что позволяет нормализовать его без применения опасных лекарств естественным образом. Говорить о проблеме можно, когда этот показатель превышает 120 на 80 мм рт. ст., в зависимости от возраста.
Учёные заявили о том, что контроль над артериальным давлением человека можно осуществлять с помощью определённых продуктов, регулярно потребляя их в определённых количествах. Так, употребление тёмного шоколада и фиолетового картофеля благоприятно сказывается на артериальном давлении, регулируя его. Также медицинские специалисты заметили, что с помощью употребления фиолетового картофеля в значительной степени уменьшается возможность возникновения тромбов в организме.
Читайте также: Не только морковка: офтальмологи назвали овощ, восстанавливающий зрение
Из-за флавоноидов тёмный шоколад способствует регулировке артериального давления, являясь, по сути, природным антиоксидантом. Учёные заметили, что для ощущения положительного эффекта шоколада, необходимо съедать не больше двух долек в день, так как превышение данного порога грозит ухудшениями.
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