Раздел: Медицина
В составе ладана нашли вещество, уничтожающее рак
Удивительное открытие требует дополнительных клинических исследований.
Как известно, ладан был одним из трех подарков, принесенных волхвами новорожденному Иисусу. Теперь известно, что ладан — ароматическая смола — можно считать медицинским чудом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ученые обнаружили, что она может быть использована для лечения рака яичников.
Это было установлено в ходе тестирования, которое провели исследователи Университета Лестер. Его биологи обнаружили, что химическое вещество, содержащееся в ладане, убивает клетки труднодоступных для лечения опухолей.
Рак яичников является бессимптомной болезнью на самых ранних стадиях и, как правило, не диагностируется, пока не становится слишком поздно, что делает его самым смертоносным видом гинекологического рака.
Ладан — это смола Sacra Boswellia — небольшого дерева, которое растет в Омане, Йемене и Сомали и известно своими противовоспалительными свойствами.
Местные жители издавна используют его в народной медицине, а также смолы других видов Boswellia.
Теперь же стало известно о том, что химические вещества, которые содержит ладан, способны уничтожать раковые клетки.
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«Это открытие имеет огромный потенциал, — пишут авторы исследования. — Теперь необходимы клинические испытания, чтобы дополнительно изучить механизм влияния ладана на раковые клетки и, при благополучном исходе, использовать это вещество в лечении от рака яичников».
Как известно, ладан был одним из трех подарков, принесенных волхвами новорожденному Иисусу. Теперь известно, что ладан — ароматическая смола — можно считать медицинским чудом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ученые обнаружили, что она может быть использована для лечения рака яичников.
Это было установлено в ходе тестирования, которое провели исследователи Университета Лестер. Его биологи обнаружили, что химическое вещество, содержащееся в ладане, убивает клетки труднодоступных для лечения опухолей.
Рак яичников является бессимптомной болезнью на самых ранних стадиях и, как правило, не диагностируется, пока не становится слишком поздно, что делает его самым смертоносным видом гинекологического рака.
Ладан — это смола Sacra Boswellia — небольшого дерева, которое растет в Омане, Йемене и Сомали и известно своими противовоспалительными свойствами.
Местные жители издавна используют его в народной медицине, а также смолы других видов Boswellia.
Теперь же стало известно о том, что химические вещества, которые содержит ладан, способны уничтожать раковые клетки.
Читайте также: Врачи назвали лучшие продукты для оптимизации давления
«Это открытие имеет огромный потенциал, — пишут авторы исследования. — Теперь необходимы клинические испытания, чтобы дополнительно изучить механизм влияния ладана на раковые клетки и, при благополучном исходе, использовать это вещество в лечении от рака яичников».
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