Медики назвали пять самых эффективных средств от похмелья

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Злоупотребление спиртными напитками может привести к похмелью и это не новость для людей. Некоторым везет и их организмы никак не реагируют на то, что накануне было выпито слишком много алкоголя, а другие - испытывают жуткую головную боль, тошноту, головокружение, слабость в теле и прочие симптомы похмельного синдрома.Томатный сок+желток одного яйца. В стакан с немного подсоленным соком вылить желток и, не размешивая, выпить залпом. Желательно, чтобы сок был свежеотжатым.Кофе+лимон+коньяк. Многие утверждают, что спиртное не помогает избавиться от похмелья, но этот рецепт проверен многими и он действительно эффективен. Заварить натуральный кофе, добавить дольку лимона и одна столовая ложка коньяка. Можно добавить сахар, а кофе заменить чаем, если у человека имеются заболевания сердца. Выпить коктейль горячим и буквально на 20 минут лечь спать (поставить будильник). Проснувшись, человек почувствует облегчение.Варить суп следует на курином бульоне, использовать любые овощи, какие есть в холодильнике, а также зелень - базилик, укроп, петрушка. Специи будут не лишними, можно добавить майоран, черный перец, сушеный базилик. Довести суп до готовности и дать настояться 30 минут, после чего съесть порцию 200-300 мл. Полегчать должно сразу.Апельсиново-лимонный фреш+мед. Пропустить через соковыжималку апельсин и лимон, добавить мед, хорошенько размешать и выпить. Завтракать можно через 20-30 минут.Капуста+кефир. Этот метод может спугнуть человека, но если от похмелья раскалывается голова, то все-таки следует его испробовать на себе. Нашинковать немного белокочанной капусты, хорошенько ее помять и заправить кефиром. Порция должна быть 100-200 г. После употребления этого салата должно буквально сразу стать легче.Для того, чтобы похмелья на утро не было, нужно знать меру, не смешивать разные виды алкогольных напитков, хорошо закусывать, двигаться, чтобы токсины выходили из организма вместе с потом. А еще лучше - употреблять алкоголь только по праздникам, учитывая представленные правила.