» » Эти «домашние» методы помогут при простуде
Раздел: Медицина  
0

Эти «домашние» методы помогут при простуде

Эти «домашние» методы помогут при простудеПредставленные народные способы лечения простудных заболеваний проверены многими людьми.

Если вы обратились к терапевту с жалобами на симптомы простуды и вам поставили диагноз ОРВИ, тогда, помимо назначенных препаратов, можно начать принимать еще и натуральные средства, которые не хуже таблеток помогают справиться с недугом.

Эти "домашние" методы лечения простуды хороши тем, что ингредиенты для их приготовления обычно находятся под рукой, а если дома таковых не нашлось, то в аптеке они стоят гораздо дешевле популярных противопростудных препаратов.

Что делать, чтобы быстрее вылечить простудное заболевание?

Мед+молоко. Растворить столовую ложку меда в стакане теплого молока и выпить. Повторять процедуру можно 2-3 раза в день.

Пиво+мед. Для начала следует подогреть на медленном огне 200 мл пива, затем добавить к нему ложку меда и выпить непосредственно перед сном.

Рябиновая безалкогольная настойка. В термос поместить по 3 ст.л ягод и цветков рябины, залить литром кипятка и оставить настаиваться с вечера до утра. Процедить, добавить 2-3 ложки меда и пить по стакану настойки три раза в день, желательно теплой.

Сок хрена+мед. Смешать в равных пропорциях сок и мед в стеклянной банке. Перед сном съесть столовую ложку смеси и запить стаканом теплой воды.

Целебный сбор. Смешать в пиале 50 г зеленого чая с мятой, липой, чабрецом и зверобоем - по столовой ложке каждого ингредиента. Затем взять 1 ст.л сбора, пересыпать в чашку и залить кипятком. Дать настояться, процедить и добавить мед для приятного вкуса и повышения полезных свойств травяного чая. Пить по стакану за 20 минут до еды 3 раза в день, можно с долькой лимона.

Читайте также: Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни

В случае, если народные методы лечения не оказывают должного эффекта и больной продолжает кашлять, у него заложен нос и поднялась высокая температура тела, нужно срочно вызывать врача, быть может у человека вовсе не простуда, а тяжелая вирусная инфекция.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: простуда, лечение, способы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:22 » Автор: Валерия Янобекова
     131
     0

Похожие новости по теме

Эффективные Эффективные "домашние" рецепты от кашля

Народные методы лечения кашля просты и доступны каждому.

Лечим кашель дома: пять эффективных рецептов Лечим кашель дома: пять эффективных рецептов

Оказывается, для лечения кашля необязательно тратить много денег на лекарства.

Как с помощью меда быстрее вылечить простуду Как с помощью меда быстрее вылечить простуду

Рецепты с медом помогут быстро избавиться от симптомов простудного заболевания.

Эти отвары из трав помогут снизить температуру Эти отвары из трав помогут снизить температуру

Народные методы снижения температуры пригодятся тем, кто вздумал перед Новым годом болеть.

Названы самые эффективные Названы самые эффективные "натуральные" чаи от простуды

Эти чаи и их воздействие на иммунную систему проверены многими людьми.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх