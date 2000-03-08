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Раздел: Медицина  
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Проверенные народные средства при пониженном гемоглобине

Проверенные народные средства при пониженном гемоглобине Медики настоятельно рекомендуют держать под контролем уровень гемоглобина в крови.

Нехватка железа или его плохая усвояемость приводит к резкому снижению гемоглобина в крови человека. Это состояние врачи называют железодефицитной анемией.

Игнорировать данное заболевание крайне опасно, так как от этого страдают внутренние системы и органы человека. Может появиться слабость в теле, проблемы с волосами и кожей, ухудшение концентрации внимания и снижение КПД человека на работе или учебе. Все это происходит потому, что клетки и ткани его организма не получают полезных веществ, в том числе и кислорода.

Эти напитки можно использовать для повышения гемоглобина, а также профилактики железодефицитной анемии:

Морковь+свекла+яблоко. По одному плоду пропустить через соковыжималку и выпить получившийся сок. Желательно повторять процедуру 2-3 раза в день.

Редька+водяной кресс+морковь. В блендере перемолоть морковь, редьку и три листа кресса со стаканом охлажденной кипяченой воды. Пить по утрам натощак до того момента, пока уровень гемоглобина не повысится.

Семена укропа+белое вино. Этот метод подойдет только взрослым. Нужно в 0,5 л хорошего белого вина добавить 30 г семян укропа. Накрыть банку крышкой и поставить ее в темное прохладное место на неделю. Затем в течение пяти дней нужно будет выпивать по 100 мл заранее процеженного вина.

Молоко+сельдерей. 250 мл молока довести до кипения и добавить к нему три ветки сельдерея (можно предварительно порезать его на кусочки). Снять миску с плиты и подождать 15 минут после чего вылить молоко в чашку, процедив его от сельдерея, и выпить. Принимать это средство нужно перед сном каждый день до улучшения самочувствия.

Темный виноград+петрушка. Поместить в блендер не более 100 г темного винограда и 3-5 веточек петрушки, а также стакан воды. Довести содержимое до однородной массы и съесть после завтрака. Принимать такое средство можно ежедневно 2-3 недели, но уровень гемоглобина должен подняться уже на седьмой день, а в некоторых случая и намного раньше.

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Если вы заметили у себя, своих близких или детей симптомы анемии, то в срочном порядке следует обратиться к терапевту, сдать общий анализ крови и начать лечение, дабы не довести заболевание до осложнений.
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 Теги: анемия, лечение

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Сегодня, 12:54 » Автор: Валерия Янобекова
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