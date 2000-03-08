Пять «золотых» секретов долголетия, которых мало кто придерживается

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На сегодняшний день все больше людей интересуются способами, которые могли бы продлить им жизнь. Эликсира молодости пока что не существует, но ученые уже неоднократно заявляли, что золотые секреты долголетия очень простые и доступные каждому.В зрелом возрасте практически все люди сталкиваются с целым рядом хронических заболеваний, начиная от повышенного давления и заканчивая артритом. Медики же утверждают, что проще все возможные недуги предупредить, нежели потом вылечить, но их советы большинство мужчин и женщин пропускают мимо ушей.Долгожители отдают предпочтение дарам природы, то есть тем продуктам, которые растут в земле, на деревьях и кустах. Это овощи, фрукты, корнеплоды, ягоды и зелень. Конечно же, они не отказывают себе в мясе, рыбе и морепродуктах, а также яйцах и молочке, но их долгожители едят реже и намного меньше.Спорт занимает не последнюю роль в жизни человека, который хочет прожить долгую и самое главное - здоровую жизнь. Люди, прожившие более 90 лет, отмечают, что очень редко засиживались на одном месте и лежали на диване в течение всей своей жизни. Необязательно быть профессиональным спортсменом для того, чтобы увеличить свой срок, достаточно больше ходить пешком, делать по утрам зарядку и просто больше двигаться.Немногим известно, что отсутствие общения с людьми и одиночество кардинально влияет на качество и продолжительность жизни. Ученые убеждены, что благодаря регулярному общению с окружающими, а также хорошим семейным отношениям, человек заряжается положительной энергией, а это очень полезно для здоровья.Пока мы молодые, можем позволить себе не спать по ночам, проводя время в ночных клубах и других увеселительных заведениях, или же работая сутки напролет, дабы заработать на достойное существование. Но кому это нужно, когда уже к 40 годам здоровье будет, мягко говоря, слабенькое. Медики советуют спать не менее 8 часов за ночь, а то и больше, особенно в холодное время года. Также, по их мнению, человек должен находить время для отдыха и отключаться от рабочих и бытовых проблем, чтобы дать не только своему телу, а и мозгу, расслабиться.Ежедневное улучшение умственных способностей, например, чтения или решения ребусов, кроссвордов, развивает память и повышает интеллект, за счет чего в пожилом возрасте человек с большой долей вероятности не столкнется с таким заболеванием, как деменция. Благодарность Вселенной за каждый прожитый день и все, что произошло нем, заметно улучшает настроение человека и позволяет своевременно избавляться от стрессов и обид, а позитивный настрой, как известно, одна из составляющих долголетия.Отсутствие вредных привычек - немаловажный "плюс" к карме, хотя, история показывает, что многие долгожители курили и употребляли алкоголь с молодого возраста и до конца своей жизни.