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Раздел: Медицина  
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Ученые развенчали популярные мифы о вирусе папилломы

Ученые развенчали популярные мифы о вирусе папилломыВ обществе с годами мифов о вирусе папилломы человека возникает все больше и больше.

В последнее время представительницы прекрасного пола, как медики, бьют тревогу, указывая на статистические данные по росту заболеваемости раком шейки матки. Онкологи утверждают, что единственным достоверным провокатором данного заболевания является определенный тип вируса папилломы человека. Поэтому с раннего возраста им предлагают прививаться от этого вируса, что будет являться некой мерой профилактики рака.

Точно такую же угрозу, как и ВПЧ, для женского здоровья несет цервикальная дисплазия шейки матки, которая рано или поздно приводит к развитию злокачественной опухоли.

Чтобы окончательно успокоить общественность, медики в очередной раз развенчали популярные мифы о вирусе папилломы:

Бородавки и папилломы на теле - удвоенный риск заболеть раком шейки матки. Следует отметить, что из всех 150 видов вируса папилломы человека только шесть из них считаются онкогенными. Да и медики утверждают, что именно эти типы вируса могут как раз вообще себя не проявлять никакими симптомами.

ВПЧ можно вылечить, только нужно много денег и времени. На самом деле, вирус папилломы человека - неизлечим, но у 75% зараженных людей он исчезает сам собой.

Прививаются от вируса папилломы только девочки. Это миф, потому как в развитых странах процедуру вакцинации против ВПЧ проходят в обязательном порядке и мальчики и девочки в подростковом возрасте. Тем более, что по информации ученых эта вакцина защищает не только от рака шейки матки, но и от других видов онкологических заболеваний.

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Вирус папилломы грозит только тем, кто часто меняет партнеров. В действительности, достаточно всего одного полового акта с носителем вируса для того, чтобы заразиться. Конечно же, беспорядочная половая жизнь ведет к еще большим рискам и "подцепить" можно не только ВПЧ, а и многие другие инфекции.
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 Теги: вирус папилломы, мифы

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Сегодня, 17:36 » Автор: Валерия Янобекова
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