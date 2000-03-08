Ученые развенчали популярные мифы о вирусе папилломы

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В последнее время представительницы прекрасного пола, как медики, бьют тревогу, указывая на статистические данные по росту заболеваемости раком шейки матки. Онкологи утверждают, что единственным достоверным провокатором данного заболевания является определенный тип вируса папилломы человека. Поэтому с раннего возраста им предлагают прививаться от этого вируса, что будет являться некой мерой профилактики рака.Точно такую же угрозу, как и ВПЧ, для женского здоровья несет цервикальная дисплазия шейки матки, которая рано или поздно приводит к развитию злокачественной опухоли.Следует отметить, что из всех 150 видов вируса папилломы человека только шесть из них считаются онкогенными. Да и медики утверждают, что именно эти типы вируса могут как раз вообще себя не проявлять никакими симптомами.На самом деле, вирус папилломы человека - неизлечим, но у 75% зараженных людей он исчезает сам собой.Это миф, потому как в развитых странах процедуру вакцинации против ВПЧ проходят в обязательном порядке и мальчики и девочки в подростковом возрасте. Тем более, что по информации ученых эта вакцина защищает не только от рака шейки матки, но и от других видов онкологических заболеваний.В действительности, достаточно всего одного полового акта с носителем вируса для того, чтобы заразиться. Конечно же, беспорядочная половая жизнь ведет к еще большим рискам и "подцепить" можно не только ВПЧ, а и многие другие инфекции.