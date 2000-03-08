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Раздел: Медицина  
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Стало известно, какие овощи укрепляют иммунитет

Стало известно, какие овощи укрепляют иммунитетПосле долгой зимы у многих людей иммунитет ослаб.

Многие из нас стараются поднять свой иммунитет при помощи овощей. Диетологи рассказали, какие овощи повышают сопротивляемость организма недугам и укрепляют здоровье в целом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Чеснок. Его главным компонентом считается аллицин, трансформирующийся в органосульфиды. Они предотвращают сбои в клетках. Чеснок является натуральным антисептиком, предупреждающим появление катаракты, инсульта, рака, ОРЗ и иных заболеваний.

Красный лук. В нем тоже находится аллицин.

Однако не нужно забывать и о наличии антоцианов. А содержащийся в нем кверцетин помогает бороться с раком. Красный лук также рекомендуют потреблять при возникновении гипертонии и аллергии.

Шпинат. Он является источником бета-каротина, трансформирующегося в витамин А. Помните и о наличии цинка, который необходим для предупреждения недуга сердца и злокачественной опухоли. Что касается аскорбиновой кислоты, то она придает сил и оказывает положительное воздействие на нервную систему.

Свекла. Этот овощ очищает кровь. Свекла насыщена железом, от которого зависит поступление кислорода. За счет клетчатки она оберегает организм от вредных веществ.

Спаржа. Она оказывает противовоспалительный эффект.

Является источником глутатиона, уменьшающего вероятность возникновения заболевания сердца и рака.

Артишок. Имеет в себе цинарин, который дает возможность применять овощ для детоксикации. Помните и о наличии витаминов группы В.

Сладкий красный перец. Насыщен аскорбиновой кислотой, которая его делает мощным антиоксидантом.

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Томаты. В них находится ликопин, оберегающий организм от онкологических недугов. Не забывайте, что они также являются источником бета-каротина.

Сладкий картофель. Он намного полезнее, нежели обычный картофель. Сладкий картофель насыщен витамином Е, который является мощным антиоксидантом.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что полезные вещества содержатся во всех овощах.
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 Теги: зима, иммунитет, овощи

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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