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Раздел: Медицина  
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Назван самый важный витамин для здоровья

Назван самый важный витамин для здоровьяБез витамина D организм хуже борется с хроническими недугами.

По итогам исследований австралийские специалисты пришли к выводу, что наиболее важен для человека солнечный свет, а именно витамин D, который играет ключевую роль во многих обменных процессах в организме.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Как известно, «солнечный витамин» D обеспечивает силу иммунитета. Множеством исследований было доказано, что на фоне дефицита витамина D взрослые и дети чаще болеют различными простудными заболеваниями. Также без солнечного света организм хуже борется с хроническими недугами вроде аллергии и бронхиальной астмы.

Недостаток солнечного света можно отчасти компенсировать рыбой, отмечают австралийские исследователи. Однако не все виды рыбы способны восполнить потребность человека в витамине D. Это под силу только морской рыбе жирных сортов.

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Между тем, недавний опрос показал, что лишь четверть украинцев регулярно употребляют рыбу, богатую ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, -6 и -9). К таким видам относят палтус, атлантическую сельдь, печень трески, лосось.
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 Теги: витамин, здоровье

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Сегодня, 21:40 » Автор: Едгар Букмирза
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